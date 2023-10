Fotbalisté Táborska remizovali ve 14. kole Fortuna: Národní ligy s Vlašimí 1:1. Za domácí střílel šestým gólem v sezoně Dordić, který se trefil po dvouměsíční pauze, za hosty vyrovnal z penalty Musil. V tabulce Jihočeši zůstávají na výborném třetím místě, tedy na barážové příčce.

Fotbalisté Táborska remizovali ve 14. kole F:NL s Vlašimí 1:1. | Foto: Foto: archiv FCT

Sympatický plán trenéra FC Silon Romana Nádvorníka rozdat si to v 15. kole s Duklou venku o druhé místo však nevyšel. Pražané mají totiž čtyřbodový náskok.

Utkání přineslo atraktivní fotbal se spoustou šancí na obou stranách. Domácí zahájili duel náporem a do vedení je hned v úvodu poslal Dordić, který využil v 9. minutě špatné rozehrávky Noghy a své úchvatné sólo proti čtyřem hráčům hostí zakončil přízemní ranou k tyči. Zhruba první půlhodina byla ze strany Táborska luxusní. Další šance měli dvakrát Šašinka a jednou Varačka. Skóre se však nezměnilo.

Akcie Táborska držel v utkání brankář Pastornický, který skvěle vyběhl proti Singhatehovi a zlikvidoval nadvakrát i další příležitost „blanických rytířů.“ Famózní zákrok vytáhl Pastornický ve druhé půli proti hlavičce Biegona. Táborsko podnikalo do území Vlašimi rychlé kontry. Jeden z nich táhl Varačka, jehož prudký centr, či střela, skončil na horní části pravé tyčky.

V 64. minutě nařídil rozhodčí penaltu pro Vlašim za faul Pastornického. Dlouho se nehrálo, protože domácí tým smolně přišel vinou zranění o stopera Foltyna. Pak penaltu proměnil Musil. Bitva o průběžnou třetí příčku tak skončila remízou.

„Utkání jsme chtěli vyhrát a dobře se na podzim rozloučit s našimi diváky. Do nějaké pětadvacáté minuty se nám dařilo, byli jsme aktivní, dali jsme gól a měli jsme i další šance. Pak jsme však od toho upustili a soupeř byl až do zhruba šedesáté minuty lepší. Po brance inkasované z penalty jsme se zase zvedli, dostali jsme se do hry, trefili jsme tyč a měli i další příležitosti, takže je škoda, že jsme to nezvládli vítězně. Jsme na třetím místě, to bychom před sezonou brali, ale my chtěli získat plný počet bodů, abychom si to v příštím kole mohli rozdat s Duklou v přímém souboji o druhé místo. Každopádně tam pojedeme s cílem neprohrát,“ konstatoval trenér Táborska Roman Nádvorník.

Na pražskou Julisku se k dalšímu utkání Jihočeši vypraví 5. listopadu.