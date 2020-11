První poločas toho divákům za plotem areálu příliš nenabídl. Severočeši věnovali maximum své soustředěnosti defenzivní práci a domácí hráči si s útočením do plných nevěděli rady. Táborský brankář Slávik tak více než se soupeřovými útoky bojoval s chladem, ale ani jeho protějšek neměl žádné výraznější starosti. Bez úhony přečkal málo nebezpečné rohové kopy a zasahovat nemusel ani při trestném kopu Plachého, jenž ze slibné pozice mířil jen do zdi.

Nástup do druhé půle zůstal věrný obrazu předchozího dějství, ale po několika minutách už začalo být na trávníku o poznání rušněji. V 59. minutě se narodila první střela na branku, a hned se jí dostalo gólových parametrů – po trestném kopu Kučery obrana hostů výrazně zaspala a pro nikým nekrytého Čapka nebylo až tak složitá usměrnit míč hlavou za záda brankáře Richtera – 1:0. Po inkasované brance dostala hra Varnsdorfu přece jen ofenzivnější ráz, a navíc - jak se později ukázalo – jeho lavičce dokonale vyšlo dvojí střídání ze 64. minuty, kdy na plochu vyběhli Šimon a Rudnytskyy. Dvě minuty po jejich nástupu do služby varoval domácí defenzívu dvoumetrový hostující stoper Kouřil, který ve skluzu trefil tyč. V 71. minutě už celek ze severu udeřil – centr z levé strany hřiště si ve vápně šikovně našel Šimon a vyrovnal na 1:1. Mužstvo Táborska odpovědělo na obdržený gól několikaminutovým tlakem, ale manévry kolem Richterovy branky postrádaly zakončení. Když už se tříminutové nastavení zápasu chýlilo ke konci a oba tábory se smiřovaly s remízou, přiřítila se na domácí hokejovou partu šokující pohroma – soupeřův pas od levého praporku neodvrátil žádný z obránců ani gólman Slávik a těžil z toho druhý střídající hráč Varnsdorfu Rudnytskyy, jenž poslal hosty do fotbalového ráje – 1:2.

FC MAS Táborsko – FK Varnsdorf 1:2 (0:0)

Branky: 59. Čapek – 71. Šimon, 90+2. Rudnytskyy, rozhodčí: Petřík – Mikeska, Mojžíš, ŽK: 1:0 (Schramhauser).

FC MAS Táborsko: Slávik – Dybala, Havrda, Icha, Navrátil – Kučera, Tolno (74. Majka), Plachý, Schramhauser (87. Ndiaye) – Čapek, Musiol (74. Vozihnoj).

FK Varnsdorf: A. Richter – Hasil, Heppner, Zbrožek, Kubista – Kouřil, Lehoczki, Kubr (64. Šimon), Bláha – Kocourek (90. Ondráček), Schön (64. Rudnytskyy).

Ve středu 25. listopadu cestují fotbalisté FC MAS Táborsko k další důležité bitvě do Třince.