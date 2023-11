Fotbalisté Táborska v závěrečném utkání podzimní části Fortuna: Národní ligy podlehli na Žižkově rezervě pražské Sparty 1:2, přesto uhájili třetí místo, které by jim na konci sezony zajistilo baráž o účast v nejvyšší soutěži.

Fotbalisté Táborska zakončili podzimní část II. ligy porážkou 1:2 s béčkem pražské Sparty. | Foto: archiv FCT

Jihočeši z různých důvodů postrádali Foltyna, Macha, Šašinku a Kateřiňáka. Jako první si vypracovali v úvodu šanci, ale proti Matouškovi dobře vyběhl sparťanský brankář Nalezinek. Skórovat se povedlo domácím, když po rohovém kopu a dalším centru ve 20. minutě míč propadl na nohu Schánělce, který poslal míč do levého dolního rohu brány – 1:0.

Táborsko mohlo srovnat pár minut poté. Dlouhý nákop Silonu nadělal sparťanské obraně potíže, důrazný Zeman se dostal k balonu, obhodil si brankáře, ale ve vysoké rychlosti pálil vysoko nad. Do poločase měli dvě nadějné situace Táborska Varačka a Zeman, ale ani jeden nevyřešil pozici gólově. Táborsko své příležitosti promarnilo.

Od začátku druhého poločasu bylo znát, že Jihočeši chtějí srovnat. Hosté si během prvních 20 minut druhé půle připravili celkem devět rohových kopů. Pak v 82. minutě Varačka dopravil míč do sítě, ale rozhodčí mu odmával ofsajd.

V poslední minutě Sparta pálila na Pastornického jako u Verdunu, ale ten ji buď vychytal, nebo mu na brankové čáře pomohl Tusjak. Už v nastavení našla rychlá přihrávka ve vápně Novotného, který míč uklidil přízemní střelou k pravé tyči – 2:0.

Jihočeši pak snížili zásahem Sojky, který na prsou přebral dlouhý míč od Plachého a překonal Nalezinka, ale na vyrovnání už nebyl čas – 2:1.

„Jsem zklamaný, chtěli jsme bodovat, ale to se nepovedlo. Byli jsme připraveni na to, že nás soupeř bude presovat a nahánět. Přesto jsme první poločas odehráli kvalitně, dostávali jsme se do mezihry vytvořili jsme si tři šance, ale když je neproměníte, nemůžete vyhrávat. Pak jsme udělali jednu chybu a Sparta nás potrestala. Hráčům však nemůžu nic vytknout, bojovali, pracovali, snažili se. Asi chyběl větší klid na balonu a abychom proměnili nějaké příležitosti. To rozhodlo. Jinak celkově s podzimem můžeme být velice spokojeni, třetí místo je úžasné, to od nás nikde neočekával. Samozřejmě byly zápasy, které jsme mohli bodově zvládnout lépe, jako s Prostějovem nebo Příbramí, ale jinak musím říct, že jsme během podzimu odehráli jen dva špatné poločasy, a to v Jihlavě a na Žižkově. Z toho se musíme poučit, protože i na jaře bychom chtěli zůstat na předních příčkách,“ konstatoval trenér Táborska Roman Nádvorník.

Druhá liga se opět rozjede začátkem března, kdy FC Silon přivítá Chrudim.