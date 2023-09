Fotbalisté Táborska si v 9. kole Fortuna:národní ligy připsali druhou porážku v sezoně a jejich výkon ve druhém poločase na hřišti žižkovské Viktorie, kde prohráli 1:4, byl zklamáním. FC Silon v tabulce druhé nejvyšší soutěže klesl na pátou pozici.

Hráčům Táborska se zápas na žižkovské Viktorii nepovedl a v 9. kole F:NL prohráli 1:4. | Foto: archiv klubu

V prvním poločase hosté promarnili několik příležitostí, po změně stran už na hřišti vládl jejich protivník, který dokázal nastřílet tři góly.

Táborsko nemělo dobrý vstup do zápasu. V osmé minutě pláchl obraně Táborska Prošek a byť se gólman Pastornický hodně snažil, brance nezabránil. Hosté se naštěstí rychle vzpamatovali, včas zachytili tempo utkání a ještě do přestávky po zásluze vyrovnali, a to díky gólu Matouška, jenž se po přihrávce do vápna rychle zorientoval a poslal míč do sítě. Táborsko mělo kromě gólového okamžiku dostatek dalších šancí, aby do šaten odcházelo s náskokem. Bohužel pro hosty byl výsledek po 45 minutách remízový.

Výkon hráčů FC Silon po obrátce už tak dobrý nebyl. Jako by hosté ztratili vůli utkání dotáhnout do vítězného konce. Větší odhodlání projevili domácí, kteří nastříleli Táborsku tři góly během třiadvaceti minut. Postupně se prosadili Sixta, Kozojed a Sodoma. Za hosty mohl v závěru snížit při hlavičce Šašinka, ale brankář Viktorie byl proti změně skóre.

"Převládá obrovské zklamání. Do utkání jsme vstoupili špatně, když jsme po chybě našeho nejzkušenějšího hráče brzy nabídli soupeři vedoucí gól. Potom jsme začali hrát dobře, v prvním poločase jsme předvedli kvalitní výkon a vytvořili jsme si tři stoprocentní šance, z nich jsme bohužel neskórovali, takže na vyrovnávací trefu Matouška už nikdo jiný nenavázal. To, co jsme předvedli po přestávce, bylo velice málo. Odstoupili jsme od náročného fotbalu, z naší strany bylo málo náběhových věcí, prohrávali jsme osobní souboje a neměli jsme druhé balony. Prostě druhý poločas byl asi nejhorší, co jsme v této sezoně odehráli,“ konstatoval po utkání trenér Táborska Roman Nádvorník.

Jihočeši se musí z porážky rychle vzpamatovat, protože už v pátek 22. září v televizním duelu na svém stadionu přivítají Příbram (16.30).

FK Viktoria Žižkov – FC Silon Táborsko 4:1 (1:1)

Branky: 8. Prošek, 61. Sixta, 69. Kozojed, 84. Sodoma – 22. Matoušek. ŽK: 2:1 (Kozojed, Klusák – Sylla). Rozhodčí: Radina – Ratajová, Slavíček. Diváci: 1021.

Žižkov: Čtvrtečka – Kozojed, Muleme, Tregler, Štrombach (63. Rosa), Finěk (81. Hönig), Prošek (77. Řezáč), Petrák (46. Jirásek), Sixta (63. Sodoma), Batioja, Klusák.

Táborsko: Pastornický – Plachý, Foltyn, Koné, Tusjak – Bláha (77. Skopec), Kateřiňák – Varačka (66. Zeman), Sojka (56. Mach), Dordić (77. Sylla) – Matoušek (66. Šašinka).