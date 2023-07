Druhý zápas, druhé těsné domácí vítězství. Fotbalisté Táborska v pátek navázali na týden starý triumf s kroměřížským nováčkem a před velmi dobrou návštěvou zdolali na svém trávníku rezervní výběr pražské Sparty. Stejně jako v zahajovacím střetnutí soutěže rozhodl o tříbodovém zisku Jihočechů kanonýr Bojan Dordić.

Páteční 2. kolo FNL: Silon Táborsko - Sparta Praha B 1:0 | Foto: Jan Škrle

FC Silon Táborsko – Sparta Praha B 1:0 (1:0)

Branky: 34. Dordić. ŽK: 1:2 (56. Novák – 53. Mokrovics, 78. Cissé). Rozhodčí: Zaoral – Černoevič, Lakomý. Diváků: 1812.

Táborsko: Pastornický – Plachý, Novák, Koné, Tusjak – Bláha, Dordić (90. Kalousek), Zeman (46. Varačka), Sojka (62. Mach), Kateřiňák (90+4. Javorek) – Šašinka (90. Foltyn).

Sparta Praha B: Nalezinek – Vydra, Kukučka, Hodouš (74. Penxa), Ševínský – Goljan (67. Váňa), Cissé, Kaštánek, Ševčík (74. Hranoš) – Mokrovics, Schánělec.

Páteční duel na Kvapilce se odvíjel podle podobného scénáře jako ten úvodní s Kroměříží. Mužstvo Táborska do něj vstoupilo poměrně aktivně a ve 34. minutě za to sklidilo sladký plod. Předcházela tomu povedená individuální akce Šašinky po levé straně hřiště, kterou pohodlnou dorážkou do odkryté části branky korunoval Dordić - 1:0. Tento okamžik byl pohříchu jediným s visačkou gólový. Pražané měli ještě před přestávkou výtečnou příležitost dorovnat skóre, ale brankář Pastornický domácí celek výrazně podržel.

Po přestávce sevřela ofenzivní provaz pevněji sparťanská záloha a hrozila především s centrovaných míčů a standardních situací. Do ryzí gólové příležitosti ji ovšem svědomitá táborská defenzíva nepustila, i tak ale zůstal zápas otevřený do posledních vteřin, už jen proto, že na domácí straně zůstaly nevyužité velké příležitosti Dordiće a střídajícího Varačky.