Ofenzivu fotbalistů druholigového Táborska vyztuží Pavel Osmančík. Fotbalovému útočníkovi či ofenzivnímu záložníkovi bude v pondělí 24 let. Aktuálně kmenový hráč budějovického Dynama stráví letošní jarní část sezony v FC Silon formou hostování.

Útočník či záložník Pavel Osmančík by měl zvednout produktivitu fotbalistů druholigového Táborska. | Foto: FC Táborsko

Pavel Osmančík začínal v sedmi letech v pražských Bohemians a kromě startů ve 2. lize nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé už v sezóně 2019/20. Ligový debut za klokany si připsal 7. června 2020 proti Spartě. V I. lize odehrál celkem 37 zápasů a vstřelil 3 góly. První ligový gól vsítil v roce 2021.

Má za sebou angažmá ve Fortuna: Národní lize. V únoru 2022 odešel na sérii hostování: do Viktorie Žižkov, následovaly Příbram a Varnsdorf. V červenci 2023 zamířil opět od I. ligy, a to právě do jihočeské metropole.

„Je to rychlostní typ útočníka, kterých je ve fotbale málo. Má bohaté zkušenosti s druhou ligou. Kde působil, tam patřil ke klíčovým hráčům. Navíc měl čísla, dával góly, připisoval si gólové přihrávky. Kvality ho posunuly do první ligy. Jeho příchod znamená zvýšení konkurence v útočné fázi, věřím, že nám na jaře pomůže,“ vítá příchod posily trenér Táborska Roman Nádvorník.