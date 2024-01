Fotbalisté druholigového FC Silon Táborsko, kterým patří po podzimu třetí příčka, zahájili v úterý zimní příprava. Po srazu na Kvapilce se mužstvo přesunulo do tréninkového centra na Soukeníku.

Fotbalisté FC Silon Táborsko zahájili přípravu na druhou část sezony v II. lize. Jihočeši po podzimu nečekaně figurují na třetí příčce tabulky, která by na konci sezony znamenala baráž o účast v nejvyšší soutěži. | Foto: Luboš Dvořák

Ředitel klubu Martin Vozábal a hlavní trenér mužstva Roman Nádvorník přivítali na startu 22 hráčů, z toho dvě posily. Do záložní řady zakrátko 22letého slávistu Jakuba Kopáčka a také 25letého Zambijce jménem Ngosa Sunzu z Teplic. V týdnu se připojí nový egyptský obránce Mohamed „Mido“ Hossam, který je odchovancem káhirského klubu Al-Ahla. Jedno jméno má FC Silon Táborsko ještě v hledáčku, ale zatím nelze být konkrétnější. V každém případě je jeden příchod otevřený.

V kádru pro zimní přípravu už nefigurují Oloko, jenž by měl odejít na hostování do Lotyšska, Sylla, který si hledá si angažmá, ani Tolno, s nímž klub s ním ukončil smlouvu a je volný hráč. Javorek pak přechází jako hráč a mentor do třetiligového béčka.

Dílčí změny nastaly i v realizačním kádru. Dosavadní asistent Lukáš Zeman odchází jako hlavní trenér k B-týmu, pravou rukou hlavního lodivoda Nádvorníka se nově stal Adam Lukáš z Dukly Praha. Skončil také trenér brankářů Adam Malík, jehož nahradí David Řemínek.

Martin Vozábal hráčům popřál především zdraví. „Bez zdraví nelze ničeho dosáhnout. Na podzim jste si vybojovali v tabulce třetí místo a ambicí musí být barážovou příčku udržet. Ano, je to sport, může se stát, že skončíme pátí, nikdo se zlobit nebude. Ale nějaké osmé, desáté místo v tabulce, to pro nás není téma. Chceme klub posunout dál,“ uvedl ředitel klubu, který téměř jako motto dodal, že bude náročný sám na sebe, ale stejně tak náročný bude na trenéry a hráče.

Trenér Roman Nádvorník k zimní přípravě řekl, že mužstvo se chce dobře připravit na jaro a navázat na kvalitní výsledky z podzimní části soutěže. „V březnu nás čeká těžký start do mistrovské soutěže. V prvních čtyřech zápasech potkáme Chrudim, Brno, Jihlavu, Vyškov. Naším cílem je udržet postavení z podzimu,“ uvedl Roman Nádvorník.

FC Silon Táborsko půjde v roce 2024 poprvé do zápasové akce v sobotu 13. ledna od 13 hodin proti Mladé Boleslavi na hřišti soupeře.

Kádr FC Silon Táborsko

Brankáři: Pastornický, Kerl

Obránci: J. Šplíchal, Plachý, Novák, Koné (přiletí později, řeší se víza), Mohamed Hossam (přestup z Al Ahlí), Foltýn (doléčuje zranění), Tusjak, Schindler.

Záložníci: Zeman, Kalousek, Varačka, Dordič, Bláha, Skopec, Kateřiňák, Sojka, Kopáček (přestup ze Slavie), Ngosa Nsunzu (přestup z Teplic), Drchal (z dorostu).

Útočníci: Svatek, Šašinka, Matoušek, Mach (doléčuje zranění).

Realizační tým: Roman Nádvorník (hlavní trenér),Adam Lukáš (asistent trenéra), David Řemínek (trenér brankářů), Jakub Navrátil (vedoucí mužstva), Marek Chrobák (kondiční trenér), Václav Kubíček (masér), Rostislav Mrzena (masér), MUDr. Josef Balík (lékař).