Klíčový moment zápasu přišel v jeho 33. minutě. Domácí obraně pláchl Kronus, obránce Varačka musel zatáhnout za záchrannou brzdu v podobě faulu a putoval předčasně pod sprchy. „Byla to naše hrubá chyba v obraně, kdy jsme proti soupeři špatně vystoupili, dostali jsme balon za obranu Varačka fauloval a šli jsme do deseti. To byl okamžik, který zápas rozhodl,“ přikývne i trenér Jihočechů Roman Nádvorník.

I v deseti si Táborsko vytvořilo po změně stran gólovou šanci, i když byla skutečně ojedinělá. Dordič ale v akrobatické pozici mířil nad. „To byla stoprocentní šance. Snažili jsme se hrát v bloku a chodit do přečíslení. Ale v horkém počasí to bylo hodně náročné,“ byl si trenér vědom.

Jenže výhoda jednoho muže v poli navíc se začala čím dál víc projevovat. Granečného povedenou střelu k tyči ještě stačil Pastornický parádním zákrokem vytěsnit mimo svou branku, ale v 77. minutě rozhodl střídající (a v Brně už nechtěný) kanonýr Jakub Řezníček, který opět prokázal svůj mimořádný čich na góly. Po centru z pravé strany předskočil naivně bránícího Foltyna a hlavou zblízka neomylně zavěsil.

Martin Pastornický parádním zákrokem vytěsnil střelu Denise Granečného. | Video: Deník/ Pavel Kortus

„Soupeř měl ve druhé půli velkou převahu, tlačil nás do našeho boxu a zkušený Řezníček rozhodl. Soupeř si jinak žádné šance nevytvořil a o to je smutnější, že jsme to nedokázali uhrát,“ litoval domácí kouč. „V předcházejících dvou zápasech jsme doplatili na neproměňování gólových šancí. Musíme ale začít zase od píky, zlepšit defenzivu, být vzadu více trpěliví, přidat na nasazení a agresivitě, což nám chybělo. Jít zápas od zápasu,“ spřádá plány na lepší zítřky.

O vyjádření jsme požádali také střelce jediného gólu Jakuba Řezníčka, ale ten naši žádost o rozhovor nekompromisně odmítl…

Hlavní trenér Zbrojovky Jaroslav Hynek byl naštěstí sdílnější. „Po minulém nevydařeném zápase jsme tomu chtěli dát maximum. Na hráče jsme apelovali, že tady musí nechat úplně všechno a jejich výkon musí být absolutně odlišný. V přístupu se nám to podařilo, z mančaftu jsme cítili energii a soupeře jsme pustili do jediné vážnější šance. Celý zápas jsme byli blíž tomu, abychom skórovali. Myslím, že se utkání správně překlopilo pro nás. Určitě tomu pomohla červená karta pro domácí. Byli jsme více na míči, i když soupeř je hodně dynamický a brejkový. Ale pozorně jsme bránili, vzadu jsme udrželi nulu a vyhráli, takže jsme maximálně spokojeni,“ zhodnotil vítězný duel brněnský lodivod.

V samotném závěru zápasu mohl vyrovnat střídající Petr Heppner, ale gólman Zbrojovky Dominik Sváček jeho trestný kop kryl. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Silon Táborsko – Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)

Branka: 77. Jak. Řezníček. ŽK: Bláha – Potočný, Janetzký, 89. Polák. ČK: 33. Varačka (Táb.). Rozhodčí: Zaoral – Lakomý, Mikeska. Diváci: 890.

Táborsko: Pastornický – P. Novák, Tusjak (84. Heppner), Koné (46. Nsunzu), Foltyn – Bláha, Kateřiňák, Dordić (84. J. Mach), Nečas (58. Plachý), Varačka – Šašinka (46. Kubovský).

Brno: Sváček – Hamza, Granečný, Nový, Štěpánek – Gyamfi (56. Kubr), Texl (70. Polák), Jambor (56. Jak. Řezníček), Janetzký – Kronus (70. Švancara), Potočný (85. Mateković).