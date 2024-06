Do FC Silon Táborsko přišel už v deseti letech z Mladé Vožice. U Jordánu prošel mládežnickými kategoriemi a v uplynulém ročníku se blýskl zejména na jaře v druholigovém A týmu, když vstřelil šest branek. První starty si ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE připsal už v sedmnácti letech v ročníku 2021/22, kdy zasáhl do pěti duelů, do dalších třech pak v sezóně následující.