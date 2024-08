Jihočeši chtěli vycházet z poctivé obrany a z brejků soupeře trestat, jako se jim to podařilo v prvním domácím duelu s béčkem Slavie Praha (3:1). „Chceme hrát z bloku a být kompaktní, abychom nedostávali góly. Do přechodu do útoku máme rychlé hráče, takže náš plán hry to určitě je. Ale první půle z naší strany dobrá nebyla,“ zopakuje.

Po změně stran už byli domácí o poznání aktivnější a soupeře přitlačili k jeho brance. „Ve druhém poločase jsme se zlepšili a hrálo se prakticky na jedné půlce. Hosté měli jedinou standardku, kterou proměnili. Vepředu jsme hodně zabrždění. Vytvoříme si nějaké šance, ale neproměníme je. A máme dost zbrklá rozhodnutí v předfinální fázi. Dostalo do nás to dolů a všichni bychom si měli uvědomit, že minulá sezona je zapomenutá a nikdo se z nás neposadí na zadek. Budeme muset zabrat. Tohle bylo prostě málo,“ má jasno.

Zápas se hrál za skutečně úmorného vedra. O tom se však Novák nechce ani bavit. „To je pro oba stejné. To vůbec nemá cenu hodnotit. Stejně jako fakt, že soupeř o víkendu nehrál. Měli jsme pět dní pauzu, to je na regeneraci dostatečný čas. V tom bych neviděl žádný problém,“ jen mávne rukou.

Vstup do sezony si u Jordánu rozhodně představovali lépe. „Tři body ze tří zápasů je málo. Ambice jsou úplně jiné, než teď zrovna jsme. Můžeme se bavit o tom, že minulý rok jsme vyhrávali 1:0 a nedostávali jsme góly. Teď máme odehrané tři zápasy dostali jsme čtyři. To je další věc, kterou musíme zlepšit,“ přeje si.

Druhá liga bude letos zřejmě hodně vyrovnaná. V úvodních třech kolech ani jeden tým nebodoval pokaždé naplno, ale žádný také nevyšel vždy bodově naprázdno. „Soutěž vyrovnaná je. Ale teď jedeme do Jihlavy, kde se nám dlouhodobě nedaří, a pak máme doma Brno, které má postupová ambice. To jsou dva těžké zápasy, a abychom tady pak po pěti kolech nestáli a nekoukali na sebe, co se děje. Musíme prostě přidat. Druhá liga je skutečně vyrovnaná, a že jsme byli loni třetí, to už letos vůbec nic neznamená,“ zdvihá varovně ukazovák.