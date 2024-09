Trenér hostí Roman Nádvorník byl se ziskem bodu spokojen. „Jeli jsme do Chrudimi vyhrát, ale byl to obrovsky těžký zápas. Soupeř je momentálně v laufu a vyhrál šest zápasů za sebou. Hrál velice dobře a remíza odpovídala tomu, se na hřišti odehrávalo. Sedmdesát minut to byl z obou stran velice dobrý fotbal, v posledních dvacet minutách už bylo vidět, že se oba týmy trochu bojí o výsledek a nechtějí udělat chybu. Hra se výrazně zjednodušila, bylo tam hodně nákopů a bojovnosti. Jsme spokojeni s bodem, protože jsme do zápasového kolotoče naskočili znovu po třech týdnech. Vzadu jsme udělali jedinou chybu, bodovali jsme venku proti silnému soupeři,“ zhodnotil utkání.

MFK Chrudim – FC Silon Táborsko 0:0

ŽK: 0:4 (Kateřiňák, Mrzena (masér), Djordjić, Nádvorník (trenér)). Rozhodčí: Nehasil – Líkař, Malimánek. Diváci: 1060.

Chrudim: Šerák – Kozojed, Toml, Skwarczek (63. Kutík), Leitner – Jan Řezníček – Hrubeš, Šimek, Bauer (72. Kejř), Kosek (72. Holub) – D. Látal (90.+1 Černý).

Táborsko: Kerl – Plachý, Koné, Novák, Heppner – Kateřiňák, Bláha – Nečas (90.+5 Nsunzu), Nešický (68. Barac), Dordić (59. Varačka) – Hais (68. Mach).