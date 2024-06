V prvním letošním přípravném utkání prohrálo druholigové Táborsko v Libčicích nad Vltavou s prvoligovou Duklou Praha 1:3. Pražané vedli už 3:0, v závěru utkání se premiérově v novém dresu trefil Nečas a snížil na konečných 3:1.

Odvetný duel baráže o fotbalovou FORTUNA:LIGU: Táborsko - Dynamo ČB 1:1. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

V základní sestavě Táborska se objevili testovaní Prášek a Etemike, dvě hotové posily Heppner a Nečas se dostaly na hřiště po přestávce.

Dukla vstřelila první branku ve 21. minutě po akci Špatenky na levé straně, zbavil se obránce a rozvlnil síť – 0:1. Druhou branku po změně stran Dukla dala po dlouhém vhazování do pokutového území, kde se k míči dostal Šebrle a poslal míč mimo dosah brankáře Kerla.– 0:2. Do třetice Dukla skórovala v 67. minutě po rohovém kopu, ve skrumáže se do balonu opřel Matějka – 0:3.

Čtyři minuty před koncem efektně a efektivně zaútočili Táborští, po akci Kateřiňáka a Plachého pohotově doklepl odražený míč do sítě novic Nečas – 3:1.

Příští utkání sehraje Táborsko v úterý v 11.00 hodin na Soukeníku v Sezimově Ústí proti Chrudimi.

FC Silon Táborsko – FK Dukla Praha 1:3 (0:1)

Branky: 86. Nečas – 21. Špatenka, 60. Šebrle, 67. Matějka

FC Silon Táborsko: Kerl – Šplíchal (46. Plachý), Skopec, Schindler, Tusjak (46. Heppner) – Kopáček (46. Kateřiňák), Bláha – Varačka (46. Nečas), Prášek (46. Nešický), Mach (46. Dordić) – Etemike (46. Šašinka)

FK Dukla Praha: 1. poločas: Šťovíček – Doda, Bornosuzov, Peterka, Lehký, Matoušek, Hrubeš, Špatenka, Jeřábek, Barac, Zeronik.

2. poločas: Hruška – Vondrášek, Holiš, Hašek, Šebrle, Ludvíček, Atsuta, Douděra, Osuagwu, Ullman, Matějka (Mikeš).