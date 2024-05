Fotbalisté Táborska mají již jistou účast v baráži o nejvyšší soutěž. Ve šlágru předposledního kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY uhráli doma před více než tisícovkou diváků bezbrankovou remízu s postupující Duklou Praha.

Nástup na utkání Táborsko - Dukla Praha. | Video: Jan Škrle

Silon Táborsko - Dukla Praha 0:0

ŽK: Bláha, 52. Koné, 86. Tusjak – J. Jeřábek. Rozhodčí: Ulrich – Vyhnanovský, Cichra. Diváci: 1025.

Táborsko: Pastornický – Tusjak, Koné, Bláha, Nsunzu – P. Plachý, Kateřiňák, Varačka, Sojka (73. Zeman), Đorđić (85. Kopáček) – Svatek (21. J. Mach, 85. Šašinka). Trenér Nádvorník.

Dukla Praha: Rada – Vondrášek, D. Hašek, Holiš, Ludvíček – Moulis (68. Douděra), J. Jeřábek, Barac (80. Lehký), Buchvaldek (68. Ullman) – Matějka, Zeronik (46. Špatenka). Trenér Vágner.

Trenér Táborska Roman Nádvorník: „Vstoupili jsme do zápasu s velkým odhodláním a nasazením, bohužel jsme zároveň byli trochu nervózní a v naší hře byly nepřesnosti. Postupně jsme se ale dostali do hry a v prvním poločase jsme byli lepší než Dukla, ale nevedlo to k žádné naší vyložené šanci. V prvních dvaceti minutách druhé půle byli lepší hosté. Pak už jsme měli zápas zase pod kontrolou my. Po brejku soupeře jsme přežili velkou šanci soupeře. V samotném závěru jsme měli velké šance, které musíme dotáhnout do gólového efektu. Samozřejmě ale respektujeme sílu soupeře, který soutěž vyhrál. Chtěli jsme vyhrát, ale udělali jsme pro to maximum a neprohráli jsme.“