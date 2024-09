Cenný bod za bezbrankovou remízu přivezli fotbalisté Silonu Táborsko z Chrudimi, která do zápasu vstupovala se sérií šesti vítězství v řadě a pohybuje se na druhé příčce druholigové tabulky. S nerozhodným výsledkem byl spokojen i kapitán Jihočechů Pavel Novák (34 let).

Zkušeného stopera potěšil především fakt, že jeho tým poprvé v sezoně neinkasoval. „Bylo to vyrovnané utkání. Nějaké závary byly na obou stranách, ale branka nepadla a myslím, že remíza byla zasloužená. Hlavně jsem rád, že jsme vzadu konečně udrželi nulu a trošku se k nám také přiklonilo štěstíčko, které jsme v prvních zápasech neměli. Doufám, že nám tenhle výsledek pomůže do dalších zápasů,“ věří.

Táborsko naskočilo do utkání po dlouhých třech týdnech. Nejprve byla reprezentační přestávka, další víkend se pak nehrálo kvůli povodním. „Samozřejmě je nepříjemné, když se vám rozhodí zápasový rytmus. O to víc se ale na utkání pak zase těšíte,“ usměje se. „Bylo to vidět i na našem nasazení. Bojovali jsme a věřím, že takhle budeme i pokračovat,“ přeje si.

Zatímco tři týdny se se nehrálo, teď čekají Táborsko dva anglické týdny. Už ve středu nastoupí ve druhém kole MOL Cupu v Plzni na stadionu třetiligového Petřína, v sobotu je pak čeká domácí druholigový duel s Vyškovem (16:30). „V mém věku už mám raději, když se hraje jednou v týdnu, ale člověk tomu přizpůsobí svůj režim. Nemáme na co čekat, musíme hrát na plný plyn a sbírat body, abychom se dostali tam, kam chceme,“ má jasno.