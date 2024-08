Co zatím Jihočechy nejvíc trápí, je koncovka. V pěti utkáních dali jen pět gólů a bilance jeden gól na zápas není to, s čím by mohli být trenéři spokojeni. Vylepšit by ji mohla nová posila, kterou se stal šestadvacetiletý útočník Ondřej Novotný. Kmenový hráč Sparty Praha naposledy hostoval v Příbrami.

„Podepsal jsem roční smlouvu s opcí na další rok. Těším se na novou výzvu a utkání, které nás čekají," nechal se slyšet 183 centimetrů vysoký forvard, který se dobře zná ze Sparty s dalším hráčem Táborska Petrem Plachým. V jednom týmu už dříve nastupoval také s Jakubem Nečasem, Davidem Skopcem nebo Jakubem Schindlerem.

Ondřej, který není příbuzný s věhlasným sparťanem Jiřím Novotným, za svou kariéru stihl mj. hostování v Liberci. Táborští fanoušci si možná vzpomenou, že v listopadu 2023 dal Ondřej Novotný Táborsku v dresu Sparty B gól v druholigovém utkání, které tehdy rezerva Letenských vyhrála 2:1.

Právě střílení gólů a zlepšení produktivity, to u Jordánu od nové akvizice očekávají. Trenér Roman Nádvorník nového útočníka charakterizoval jako důrazného, pohyblivého a silného na balonu.