Sešívaní mladíci jsou sice nováčky druhé nejvyšší soutěže, ale rozhodně je to tým, který bude nebezpečný úplně pro každého. „Věděli jsme, že nás bude čekat obrovsky těžký zápas. Viděl jsem Slavii v generálce na Dukle a hrála velice dobře. Vlastně všichni její hráči jsou členy mládežnických reprezentací. Jsou velice rychlí a mají výborné individuální dovednosti. Přitom takový zápas každý podceňuje a řekne vám, že přijede juniorka a budeme to mít jednoduché. Všichni ale viděli, že soupeř měl kvalitu opravdu vysokou,“ s respektem hovořil o slávistické juniorce trenér Táborska Roman Nádvorník.

Jeho tým si však poradil na jedničku. Dvěma góly Jiřího Kateřiňáka se dostal do vedení. Trédl pak sice snížil, ale v závěru zápasu Bojan Dordič pečetil na konečných 3:1. „Byli jsme připraveni a věděli jsem, že soupeř bude mít problém, když se trochu zatáhneme, budeme hrát ze středního bloku a zaskočíme ho rychlým přechodem do útočné fáze. Měli jsme také pět nebo šest výborných brejků a tři jsme proměnili v góly. Dokázali jsme přenést na hřiště to, co jsme si připravovali. Využili jsme jejich největší slabiny,“ chválil si táborský kouč.

Vstup do sezony Jihočeši zvládli, ale teď je čeká v pátek pořádná prověrka na stadionu ještě loni prvoligového Zlína. „I ve spojení s cestováním to bude náročné. Zlín je favorit. Sestoupil z ligy a okamžitě bude chtít nahoru. V prvním kole hrál bez branek v Líšni, takže bude chtít doma bodovat naplno. Ale věřím, že utkání zvládneme a ve Zlíně neprohrajeme. Vstup do soutěže jsme zvládli, doma jsme uhráli tři body, takže můžeme jet v klidu. Chceme si to se Zlínem rozdat a porazit ho,“ neskrývá ambiciózní trenér.

Páteční zápas ve Zlíně začíná v 18 hodin a přímým přenosem ho vysílá Sporty TV.