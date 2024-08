„Do zápasu jsme špatně vstoupili, soupeř byl aktivnější, sbíral druhé balony. Nějakých pětadvacet minut měl víc ze hry. Poté se to jako mávnutím kouzelného proutku otočilo. Měli jsme daleko více ze hry, kombinovali jsme a měli jsme tam několik závarů před soupeřovou brankou. Podobné to bylo i ve druhé půli, kdy hned po jejím začátku Šašinka trefil břevno a míč se odrazil od brankové čáry ven,“ litoval trenér Táborska Roman Nádvorník.

Pro mužstvo měl tentokrát slova chvály. „Naši hráči k utkání přistoupili opravdu stoprocentně. Všichni pracovali a nevypustili jediný souboj. Nasazení jsme měli extrémní. Ale co nás zabíjí, je koncovka. Už ve druhém utkání po sobě jsme si vytvořili snad sedm brankových šancí, nejsme však schopni to tam dotlačit. Tentokrát to byla i malinko smůla, i když bych se nechtěl vymlouvat na smůlu. Je to naše neumění, že to tam nedokážeme dotlačit. Posledních deset minut jsme hráli v soupeřově vápně a měli jsme to dohrát vítězným gólem. Ale věřím, že se to brzy otočí a podobné zápasy začneme vyhrávat podobně jako v minulé sezoně a budeme úspěšní,“ je přesvědčen.

Branky: 61. Selnar – 58. Varačka.

ŽK: T. Franěk – Foltyn, P. Novák, Varačka, Djordjić. Rozhodčí: Starý – Novák, Malimánek. Diváci: 542.

Jihlava: Soukup – Chytrý, Štětka, Boussou, Farka – A. Čermák, M. Lacko (78. Abdulfatai) – T. Franěk (68. Záhradník), Šancl, Selnar – Křivánek. Trenér Oulehla.

Táborsko: Pastornický – Varačka, P. Novák, Foltyn, Heppner (78. Plachý) – Nečas (78. Kubovský), Bláha, Skopec (18. Koné), Djordjić – Kateřiňák, J. Šašinka (66. J. Mach). Trenér Nádvorník.