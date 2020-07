Tým začal ve středu úvodním tréninkem, u něhož už byl přítomen nový kondiční trenér Petr Hejný z Liberce. Trenér nevyloučil příchod dalšího specialisty realizačního týmu - na rozbor videa.

Na fotbalisty čeká cyklus až do 8. srpna, který vyvrcholí zápasem s SK Dynamo České Budějovice. Pak bude den volna a v pátek 14. srpna čeká MOL Cup se Soběslaví na jejím hřišti. „V období do osmého srpna budeme nabírat kondici, vybírat a zapracovávat hráče,“ uvedl trenér Táborska, který avizuje do konce týdne přílet dvou posil z Francie na posty útočníka a středního záložníka. Oba fotbalisty osobně vyskautoval, takže je dobře zná a oba by měli týmu pomoci. „Chci ale zdůraznit, že základem týmu musejí zůstat ti hráči, kteří vykopali první místo v ČFL. Máme velkou motivaci uspět ve druhé lize,“ uvedl Miloslav Brožek, který hráčům na začátku přípravy jasně a poměrně důrazně popsal, jak náročnou soutěží druhá liga je.

Kádr na úvod přípravy:

Brankáři: Zadražil, Pecháček, Cízler, Slávik.

Obránci: Almeida, Navrátil, Brabec, Dybala, Penc, Icha, Havrda.

Záložníci: Vozihnoj, Majka, Kučera, Schramhauser, Boula, Petr, Tolno, Janošík.

Útočníci: Musiol, Vandas, Provazník.

Ve čtvrtek dorazí Větrovský a Studnička.

První přípravné utkání mužstvo sehraje už v sobotu 18. července doma na Kvapilce, a to s Duklou Praha B. Zápas má výkop v 10.30 hodin.