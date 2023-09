Fotbalisté Táborska ještě teď těžko vstřebávají porážku s Příbramí. Zápas 10. kola F:NL rozhodl jediný gól v nastavení, když si míč do vlastní sítě rukou tečoval záložník domácího týmu David Skopec. Porážka bolí o to víc, že Jihočeši byli celý zápas lepší, ale nedokázali proměnit ani jedinou z celé řady šancí.

Příbram přetlačila Táborsko na jeho půdě 1:0. | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Klíčový moment celého zápasu přišel až v jeho závěru. Příbram zahrávala přímý kop zpoza šestnáctky, odkud poslal centr do vápna kapitán Josef Hušbauer. Původně hledal excelentního hlavičkáře z Norska Hasana Jahiće. Místo něj ale našel ruku domácího záložníka Davida Skopce, který poslal míč za brankovou čáru.

„Dával jsem míč na bránu. Říkal jsem klukům, ať jdou na přední tyč a ať ho tam někdo ztečuje. Nakonec z toho byl gól. Jak se to tam odrazilo? Vůbec nevím. Viděl jsem míč v síti, rozhodčí ukázal, že je gól, tak jsme se začali radovat,“ přibližoval celou situaci příbramský kapitán.

S oslavou museli hosté ale dlouho počkat, neboť hlavní rozhodčí Dominik Starý se šel radit nejprve s kolegou, následně se zeptal přímo i Skopce, který se přiznal a ještě musel vše vyřešit s rozčílenou domácí lavičkou. Po dlouhých diskuzích se ale zápas dohrál za stavu 0:1.

„Rozhodčí se zeptal. Nemá cenu se nepřiznávat. Škoda, že to rozhodlo o tom výsledku. Věřím, že se nám to nějak vrátí,“ uvedl sportovně smutný hrdina domácího celku Skopec. „V prvním půli nám to úplně neladilo. Druhá půle se rozhodla mojí rukou a tím pádem se nemůžu na kluky za co zlobit. Makali jsme, bojovali jsme. Teď nám to moc nepadá,“ hlesl.

Domácí přitom mohli rozhodnout dávno před nastavením, avšak všechny jejich gólové šance skončily těsně vedle. Nejvíce jich spálil Srb Bojan Dordič či kapitán Jiří Kateřiňák. Na druhé straně už ve třetí minutě poslal střelu do tyče David Krch.

Zadrhl se i nejlepší střelec Táborska Dordić. „Prohra s Příbramí nás strašně štve, protože jsme si nastavili cíl, že v Táboře žádný tým nevyhraje. Bolí to ještě o to víc, že předvedená hra byla chvílemi jednoznačně na jednu bránu. Zase jsme doplatili na neproměňování stoprocentních šancí, na špatné řešení ve finální fázi. Osobně jsem v první půli měl velkou šanci ze standardní situace, po krásném centru Petra Plachého míč propadl až na malé vápno, kde jsem byl úplně sám, míč jsem trefil holení nad bránu. Tohle se určitě musí proměňovat. Ale věřím, že to prolomíme a začneme dávat góly,“ poznamenal auto pěti gólů.

Rozčarování po smolné porážce neskrýval ani trenér Táborska Roman Nádvorník. „Jsem zklamaný, soupeř neměl gólovou šanci, my čtyři nebo pět, byli jsme i sami před brankářem, ale nic jsme z toho nevytěžili. Pokud nejsme schopni vstřelit gól, musíme aspoň vzadu uhrát nulu, což se taky nepovedlo. Pracujeme na tom každý trénink, momentálně však chybí větší klid i kvalita v zakončení, ale věřím, že to brzy prolomíme. Tohle je však ztráta, která hodně mrzí,“ zmínil kouč.

Fotbalisty Táborska mizerná produktivita je sráží. V posledních třech zápasech vstřelili jediný gól a vytěžili z nich pouhý bod. V tabulce klesli na páté místo a v příštím kole se představí na hřišti sedmé Líšně. Protrhnou konečně střeleckou smůlu?

FC Silon Táborsko – FK Příbram 0:1 (0:0)

Branky: 90.+1.vlastní (Skopec). ŽK: 1:2. Rozhodčí: Starý – Kříž, Váňa. Diváci: 812.

Táborsko: Pastornický – P. Plachý, Foltyn, Koné, Tusjak – Varačka (60. J. Mach), Bláha (87. Kalousek), Kateřiňák (78. Javorek), Dordić, Skopec – J. Matoušek I (60. Šašinka).

Příbram: Melichar – Jahić, Fišl, Antwi, Švestka – Hušbauer, Vokřínek, Dav. Krch (83. Brabec), Jandera – Nečas (69. Anih), Nkwinga (69. Andronikou).