Branky: 60. de Almeida z penalty – 76. Dostálek, rozhodčí: Szikszay – Leška, Volf, ŽK: 2:4, hráno bez diváků.

FC MAS Táborsko: Pecháček – de Almeida, Holiš, Penc, Navrátil – Plachý (90.+2 Havrda), Liepa, Tolno (88. Provazník), Janošík – Čapek (86. Nielsen) – Pinc.

MFK Chrudim: Mrázek – Drahoš, Řezníček (55. Dostálek), vencl, Hašek – Kesner (55. Ju), Sokol, Verner, Čáp (55. Hlavsa) – Mužík, Rybička.

V úvodním dějství čekali diváků za plotem areálu na gól marně, paradoxně však sledovali pohlednější z obou poločasů. Domácí hráči (na lavičce bez nemocného trenéra Brožka) měli k úvodní trefě nakročeno rázněji než Východočeši, ale karamboly de Almeidy a Tolna ve vápně odpískání penalt nepřivolaly a pokutový kop se nepískal ani v situaci, kdy Táborští reklamovali hraní rukou. Ve 35. minutě se na druhé straně šikovně prokličkoval do koncovky Rybička, ale finální fázi už nezvládl podle svých představ. V závěru poločasu postupovali proti jedinému obránci Plachý s Tolnem, ale prvně jmenovaný volání po přihrávce spoluhráči nevyslyšel a jeho střelu vyrazil gólman Mrázek na roh.

O přestávce se z oken hostující šatny pořádně rozburácel hlas trenéra Veselého a fotbalisté Chrudimi skutečně nastoupili do druhého poločasu o poznání aktivněji i agresivněji. Po necelé hodině hry to ale byli oni, kteří jako první inkasovali. Nejvýraznější hráč Táborska na trávníku Stephano de Almeida si v pokutovém území soupeře pohrál s chrudimským obráncem, ten ho zastavil jen za cenu nedovoleného zákroku a sám faulovaný hráč nařízenou penaltu bezpečně proměnil – 1:0. O šest minut později dopravili míč za záda soupeřova brankáře i hosté, ovšem přecházel tomu jejich faul a z gólové radosti sešlo. Ve druhé půli aktivnější celek MFK se ale nakonec vyrovnání dočkal. Jen pár minut po pěkném leč, nepřesně zakončeném brejku domácího Plachého se prosadil střídající Dostálek, jenž byl po centrovaném míči na bližší tyč u míče o zlomek blíž než jeho strážce Penc i brankář Pecháček a ve skluzu usměrnil míč do sítě – 1:1. V závěru normální hrací doby se ještě Jihočechům naskytl trestný kop ze slibné pozice, ale jindy skvělý exekutor podobných situací de Almeida trefil už potřetí v zápase jen zeď.