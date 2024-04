/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Táborska v 25. kole Fortuna: Národní ligy zdolali Líšeň 1:0 a dál živí naději na účast v baráži o nejvyšší soutěž. Osmé domácí vítězství jim krátce po změně stran zařídil Dordić, který si připsal jubilejní desátou trefu v sezoně.

Fotbalisté Táborska v 25. kole II. ligy porazili Líšeň 1:0 a nadále hájí třetí příčku, která zaručuje baráž o účast v nejvyšší soutěži. | Foto: FC Táborsko

V zápase Táborsko podalo velmi zodpovědný výkon, běžecky náročný, možná ho v posledních 20 minutách zodpovědnost až svazovala. Duel se určitě vydařil malijsko-zambijské stoperské dvojici Koné – Sunzu. Oba hráli náramně. Dvanáctou vychytanou nulu si navíc připsal táborský brankář Pastornický.

V prvním poločase byl nejblíže ke gólu už v 10. minutě domácí Zeman, jehož prudká hlavička v náběhu mířila do gólmana Šully. Neúspěšný střelecký pokus v dobré situaci si připsal ve 26. minutě kapitán Kateřiňák. Když se netrefil, jen si prodrbal hlavu.

Vstup do druhého dějství se hráčům v modrých dresech opravdu vydařil. V 53. minutě založil akci na útočné polovině Zeman, který míč šikovně prostrčil doprava na Varačku. Ten jej poslal před bránu, kde číhal Dordić. Táborský šikula balon prodloužil na zadní tyč a nedal líšeňskému gólmanovi žádnou šanci – 1:0. Stejný hráč mohl v 60. minutě přidat svou druhou branku, ale gólman mu ji vyrazil nad břevno na rohový kop.

Pozornost táborského brankáře Pastornického hned dvakrát vyzkoušel líšeňský Hapal, který je synem trenéra Pavla Hapala. Jeho projektily mířily k levé tyči, ale táborský strážce branky byl vždy na místě. Klid do řad domácích mohl přinést druhým gólovým úspěchem v 78. minutě útočník Šašinka, ale jeho hlavička ve výhodné pozici zamířila nad branku.

Táborsko muselo o tři body bojovat do posledního hvizdu. V 86. minutě zkoušel pád ve vápně nasimulovat brněnský Tauš, ale byl odměněn žlutou kartou. Líšeňští na vyrovnávací branku nedosáhli a FC Silon svou tvrz uhájil.

Končí kapitán i nejproduktivnější hráč. Tábor opouští 11 hokejistů

„První poločas jsme měli hru jednoznačně pod kontrolou. Snažili jsme se jít do vedení, ale to se nepovedlo. Řekli jsme si, že v našem úsilí nesmíme polevit a budeme takto pokračovat i po změně stran. Vstup do druhé půle, deset patnáct minut, byl z naší strany úžasný. Přišla i nádherná fotbalová akce, kde vše klaplo tak, jak má, a my se ujali vedení. Se sedmdesáti minutami hry jsem spokojený, byli jsme lepší a hráli jsme dobře. V těch posledních dvaceti minutách jako by se nám na kopačky začala vkrádat zodpovědnost z toho, abychom zápas zvládli. Škoda, že naše vedení nepojistil Šašinka, který měl stoprocentní šanci. Takhle jsme museli bojovat až do poslední minuty, ale musím mužstvo pochválit, jak náročný duel zvládlo. Směrem do defenzivy hrálo výborně a naše nově složená stoperská dvojice zvládla utkání fantasticky. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli a udrželi pětibodový náskok na barážovou příčku,“ konstatoval kouč Táborska Roman Nádvorník.

Fotbalisté FC Silon budou své postavení hájit v neděli 5. května na půdě olomouckého béčka, které je nejlepším týmem jara. Hanáci mají na čtvrté příčce shodně bodů jako Táborsko, ale vzhledem k účasti Sigmy v nejvyšší soutěži nemohou do bojů o postup zasáhnout.

FC Silon Táborsko – SK Líšeň 2019 1:0 (0:0)

Branka: 53. Dordić. ŽK: 1:4 (Svatek – Rolinek, Jeřábek, Joković, Tauš). Rozhodčí: Starý – Novák, Zoufalý. Diváci: 1090.

Táborsko: Pastornický – Varačka (68. Mach), Koné, Sunzu, Tusjak – Bláha, Kateřiňák – Zeman (59. Plachý), Sojka (59. Skopec), Dordić (90. Osmančík) – Svatek (68. Šašinka).

Líšeň: Šulla – Joković, M. Jeřábek (C), Lutonský – Čermák, Mionić (74. Raab) – Aldin (33. Hapal), Dziuba, Sokol, Rolinek (59. Tauš) – Gerža (74. Rimovičs).