Jakube, minulý týden v Hradci Králové jste si připsal první druholigový start za A tým FC MAS Táborsko. Co na to říkáte?

„Jsem moc rád, že jsem dostal od trenéra důvěru a díky tomu jsem měl čest okusit druholigový fotbal.“

Co vám říkal trenér před vstupem na hřiště?

„Před vstupem na hřiště jsme probrali standardní situace, následně mi popřál hodně štěstí a ať nechám na hřišti vše.“

Bylo to sice nějakých 7 minut a nastavení, co jste absolvoval, ale i to se počítá. Co se kolem vás za tu krátkou dobu odehrálo, co jste stihl?

„Krátce po mém příchodu na hřiště jsme nešťastně obdrželi třetí branku. Během zbylých několika minut jsem se dostal do pár hlavičkových soubojů, které jsem vyhrál.“

Střídal jste Leoše Vozihnoje, stačil s vámi něco prohodit?

„Podali jsme si ruce a popřál mi hodně štěstí.“

S A-týmem Táborska pravidelně trénujete. V čem vám příprava v prvním týmu prospívá?

„S A-týmem trénuji od února a díky pravidelnosti a intenzitě tréninků se cítím fyzicky líp než dřív.“

Jste ve fázi sbírání zkušeností. Myslíte si, že jsou na dohled další zápasové druholigové minuty?

„V týmu je obrovská konkurence, avšak doufám, že zápas s Hradcem nebyl poslední.“

Je vám 19 let, patříte mezi odchovance klubu. Co byste si přál v osobním i fotbalovém životě pro nejbližší roky?

„V osobním životě bych chtěl nadále studovat. Co se týče fotbalového života, rád bych se vyvaroval zraněním a měl stále chuť a vášeň do fotbalu.“