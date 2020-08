Nejprve šel ven Navrátil (za zmaření vyložené šance), pak po druhé žluté Boula (původně za nasimulování penalty, podle zápisu za slovní protesty). I v devíti lidech hrálo Táborsko statečně, nepouštělo soupeře moc do šancí a inkasovalo pouze jednou po hlavičce Kesnera z bezprostřední blízkosti. Tým si zaslouží obdiv za obětavost a naběhané kilometry, ale na body to nestačilo.

MFK Chrudim - FC MAS Táborsko 1:0 (0:0)

Branky: 70. Kesner, rozhodčí: Berka – Vitner, Poživil, ŽK: 5:2 (27. Vencl, 45+1. Rybička, 45+2. Trávníček, 90+2. Mrázek, 90+3. Krištof – 26. Boula, 41. Boula, 90. Plachý), ČK: 0:2 (20. Navrátil, 41. Boula).

MFK Chrudim: Mrázek – Trávníček (64. Verner), Drahoš, Vencl, D. Hašek – Krištof – Mužík (87. J. Havlena), Kesner (C), D. Breda (64. Řezníček), T. Dostálek (57. Sokol) – Rybička.

FC MAS Táborsko: Pecháček – Dybala, Navrátil (C), Penc, Janošík – Vozihnoj (76. Icha), M. Kučera, P. Plachý, Boula – Musiol (76. Čapek), Tolno.

O podrobné hodnocení zápasu se podělil trenér FC MAS Táborsko Miloslav Brožek: „Hodnocení sobotního utkání proti Chrudimi musím rozdělit do několika částí. Na zápas jsme se připravovali velmi důkladně a jeli jsme do Chrudimi získat tři body. Chtěli jsme hrát aktivně, napadat a po zisku míče lépe kombinovat než v utkání s Viktorkou, kde jsme po zisku měli hodně ztrát. Nasadili jsme dva útočníky, abychom byli nebezpečnější v koncovce. Na začátku utkání jsme si ověřili, že se soupeřem můžeme hrát dominantně a byli jsme silnější na míči, v přechodové fázi a vytvářeli jsme si šance. Bohužel Plachý s Tolnem neuspěli a po signálu z rohu se nám ve výhodné pozici nepodařilo zakončit… Po vyloučení Jakuba Navrátila jsme se sice opticky trochu zatáhli, ale presto jsme pokračovali v rychlých kontrech po zisku míče a neztratili jsme aktivitu. Opět Tolno byl ve velmi dobré pozici kolem penalty, ale minul… Naši aktivitu směrem dopředu ukončilo druhé vyloučení. Od té doby jsme hráli v poli v bloku 4-4. Za těchto 55 minut musím před hráči smeknout. Výborně jsme bránili, nepouštěli soupeře do šancí. Sami jsme si vytvořili jednu velkou a snažili jsme se využít každou situaci pro protiútok. Je jasné, že v osmi proti deseti je těžké udržet nulu a soupeř se nakonec jednou prosadil. My jsme se v závěrečné pětiminutovce dokázali dostat několikrát na polovinu soupeře, ale do šance jsme to nedotáhli. Hráči udrželi nervy na uzdě a zápas skvěle odpracovali. Myslím si, že za obvyklého průběhu zápasu bychom si odvezli tři body. Nemám rád negativní publicitu fotbalu a nechci si stěžovat, proto okolnosti vyloučení a řízení zápasu nebudu komentovat, protože výsledek se již měnit nebude. My si vyhodnotíme, co jsme v zápase mohli a měli udělat lépe a jdeme se připravovat na Vyšehrad a Ústí nad Labem. Jsem rád, že naše výkony mají vzrůstající tendenci, ale bez bodů to nebude mít správný efekt. Uděláme sportovně vše pro bodový zisk v následujících utkáních.“