Je to obrovský úspěch – co se povedlo tento půlrok. Navázali jsme na povedený konec minulé sezony. U hráčů je vidět velký výkonnostní posun. Pracujeme s Catapultem. V běžeckých číslech jsme na tom dobře, což nám v zápasech pomáhá, že jsme všude včas, že máme dobrou defenzivu. Zlepšili jsme se ve výstavbě hry směrem dopředu. Vše začíná od brankáře. Martin Pastornický měl úžasný půlrok. Mohli jsme jít díky němu do trochu většího rizika. Věděli jsme, že když nastane nějaká chybička, tak nám vzadu pomůže. Pak se hráčům hraje lépe. Výkonnostní pokrok byl u hráčů jasně vidět a deklaruje to naše nejlepší obrana v soutěži. To je rozdíl oproti situaci, kdy jsem loni na podzim k týmu přicházel. Udělali jsme obrovský posun. Ve hře máme moderní prvky, které se dnes ve fotbale projevují, jsou vidět. Pracujeme na dalším zlepšení, hráči se snaží naše požadavky plnit. Někdy líp, někdy hůř.

Několikrát tu padlo slovo defenziva. Brankář Martin Pastornický osmkrát vychytal nulu. Tým inkasoval pouze patnáctkrát, přitom vypadli dva klíčoví obránci, nejprve Pavel Novák a pak Martin Foltyn. Kde je kouzlo táborské defenzivy?

Defenziva není pouze o obranné čtyřce a brankáři. Jedná se o obrannou fázi celého mužstva. Mužstvo kvalitně pracuje směrem nahoru i směrem dolů. Jsme velice dobře kondičně připraveni, běžecká čísla máme úžasná. Každý zápas máme sedm, osm hráčů přes 11,5 kilometru. Máme i rychlostní parametry. Máme hodně naběhaných metrů ve sprintových pasážích, které v zápase potřebujete. Díky tomu jsme schopni jako tým kompaktně bránit i jít rychle nahoru.

Pojďme k ofenzivě, tým nastřílel „jen“ dvacet branek. Nechyběly vám góly od některých hráčů?

Dům se staví odspodu. Začali jsme organizací hry od defenzivy, abychom góly nedostávali. Samozřejmě, že jsme chtěli střílet více gólů, v plno zápasech jsme měli velké množství brankových příležitostí. Naše produktivita byla hodně malá, myslím procentuálně k tomu, kolik jsme si vytvořili šancí. Stejně jako jsme se během půl roku zvedli v defenzivě a vychytali jsme problémy v obranné fázi, tak věřím, že během dalšího půlroku uděláme krok dopředu v ofenzivě a šance, které máme, začneme větším procentem proměňovat. Hlavně naši útoční hráči, křídla a útočníci, doufám navážou gólově na Bojana Dordiće a budou se ho snažit dotáhnout. Bojan dal šest gólů a pak máme tři hráče dvougólové. Zbytek týmu má po gólu. Chceme, aby útočníci dávali více gólů, což je důležité, pokud chceme pomýšlet být v tabulce ještě lepší než třetí. Čelní mančafty mají dobré střelce, kteří dávají přes deset nebo kolem deseti gólů. Zatím se nám žádného hráče nepovedlo do těchto čísel dostat, ale věřím, že na jaře se nám to povede.

Občas se poukazuje na fakt, že mužstvo Táborska je složeno spíše z hráčů nízkého vzrůstu. Jak velký je to handicap?

Někdy centimetry chybí, jsou zápasy, kdy to může rozhodnout. Pak je to o ještě větší disciplinovanosti, větší zodpovědnosti a koncentrovanosti při standardních situacích. Je důležité, když jde míč do vána, abychom byli včas u soupeře, včas ho navázali, byli s ním v kontaktu. Kolikrát to úplně stačí. Musíme daleko lépe nabírat soupeře, než když ty centimetry máte.

Ještě k těm běžeckým číslům. Lze prozradit, kdo z hráčů je maratonec?

Máme tři hráče, kteří mají nadstandardní čísla. A to jsou Sojka, Varačka a Blaha. K nim se přidává Skopec. Mají ta čísla v tréninkovém i zápasovém procesu.

Podzim přinesl 26 bodů, nemáte přesto vzadu v hlavě, že bodů mohlo být přes 30?

Mrzí nás některé zápasy, které jsme nezvládli. Hlavně dva domácí s Prostějovem a Příbramí. S Prostějovem jsme hráli na jednu bránu a nebyli jsme schopni to dotlačit do brány. Tam nám utekly dva body. Pak mám na mysli nešťastný zápas s Příbramí, kdy jsme za druhý poločas měli pět gólových šancí a v 90. minutě jsme prohráli ze standardní situace. To je pět bodů, které by nám slušely a které jsme mít měli. Vidíme však, jak je ta soutěž vyrovnaná, všechna mužstva ztrácela. My jsme na podzim nezvládli pouze dva poločasy, jeden v Jihlavě a jeden na Žižkově. Tam naše mužstvo hrálo pod své možnosti. V ostatních zápasech jsme plnili to, co jsme chtěli. Že se nepromění šance, to se stane, je třeba vidět druhou věc, kde jsme byli minulý rok, kolik jsme měli bodů minulý rok, kde jsme se nacházeli a kam jsme se teď dostali. Ano, rád bych měl o pět bodů více, o pět více vstřelených gólů, ale to se nepovedlo. Víme, že musíme dále pracovat a ten další krok udělat.

Ostatně ředitel klubu Martin Vozábal nabádá k pokoře, že je třeba brát každý bod, že třetí místo je velmi cenné…

Podívejte se na poslední tři kola podzimu. Hrály mančafty z prvního, druhého, třetího, čtvrtého místa s mužstvy, která byla předposlední, poslední. A ty zápasy nezvládly, protože soutěž je opravdu tak vyrovnaná a náročná, že rozhodují velké maličkosti. Na třetí místo nás posunulo i to, že jsme měli výkonnost, dá se říct, konstantní. I když jsme nebyli schopni dát gól, tak jsme většinou remizovali, nějaké body jsme posbírali. Body jsme sbírali pravidelně. Ostatní mančafty to měly jako na houpačce, tři zápasy výborné, dva zápasy ztratily a pak zase. My jsme byli po celou podzimní sezonu poměrně konstantní. Díky tomu jsme se udrželi tam, kde jsme. Strašně si toho vážíme. Víme, jak to bylo těžké. Je to nejlepší podzimní umístění na posledních deset let. Věřím, že na těch příčkách zůstaneme i na jaře. Když se ale kouknu dopředu, tak vidím, že los pro první čtyři jarní kola je pro nás smrtelný. Buď nás vystřelí nahoru, nebo nás v uvozovkách zabije a spadneme někam doprostřed tabulky.

Nehledě na to, že pro první jarní kolo budou kvůli kartám chybět Dordič, Bláha a Varačka…

Víme, že jaro je daleko těžší než podzim. Zasáhnou do toho zranění, karty. Všem mančaftům na některé zápasy vypadnou klíčoví hráči. Půjde do tuhého, jaro je vždy složitější. Věřím, že hráči, kteří první kolo nastoupí, ukážou svou kvalitu a pomůžou tomu.

Co vás česká nyní, v prosinci a v lednu?

Máme aktuálně třítýdenní tréninkový blok a v sobotu 25. listopadu přípravný zápas s Pískem na Soukeníku. Osmého prosince odcházíme na měsíční dovolenou s tím, že se sejdeme začátkem druhého týdne v lednu 2024. Hráči budou mít v posledních sedmi dnech dovolené běžecké věci, které musejí absolvovat, budou mít individuální tréninky.

Čeká v zimě mužstvo nějaký významný turnaj?

Ne, všechno budeme řešit formou přátelských zápasů doma, nebo někam vyjedeme.

Během zimních a letních pauz dochází v mužstvech k rotacím hráčů. Dají se u nás očekávat velké změny?

Mám nějaké požadavky, rád bych mužstvo doplnil minimálně o tři hráče. Uvidíme, zda se nám povede na pozice, které chceme posílit, přivést kvalitní hráče, kteří nám pomohou.

Jak to vypadá se zraněnými hráči Novákem a Foltynem?

Novák začíná lehce trénovat už teď. Foltyn, věřím, že se připojí v únoru.

V době po skončení mistrovských zápasů mají realizační týmy a managementy klubů hodně práce. Je to tak?

Musíme mít nachystanou zimní přípravu, musíme si přesně říct, co a jak chceme, jak to skloubit, o jaké hráče nás doplnit. Zimní příprava je v Čechách specifická, ve druhé lize je dlouhá, trávíte ji na umělé trávě, kde ten terén není ideální. Důležité je všechno zvládnout tak, aby se hráčům vyhnula zranění a měli jsme co nejvíce hráčů připravených na první mistrovské kolo.

Jaké jsou vůbec ohlasy ve fotbalovém zákulisí na třetí místo FC Silon Táborsko?

Všichni jsou zaskočeni. Po první reprezentační pauze bylo ve Sportu napsáno, že je velké překvapení, že se Táborsko drží tak vysoko, v té době jsme byli druzí. Půl sezóna skončila a my se tam držíme pořád, jsme třetí, jsme na baráži. Čili nikdy to moc nečekal, tipovali nás, že se budeme pohybovat kolem sedmého, osmého místa. Zatím je to pro odborníky obrovské překvapení, kam jsme se posunuli. Stal jsem se trenérem měsíce října druhé ligy a v rozhovoru se mnou bylo napsáno, že nastal neuvěřitelný posun ve výkonnosti našeho mužstva, které se na jaře zachraňovalo.

Co si chcete z podzimu vzít dobrého pro jaro a co naopak z podzimu neopakovat?

Určitě si chceme pro jaro vzít týmovost, jak se tým dokázal na zápasy připravit, jak dokázal pracovat jako jeden muž. Těžké zápasy jsme zvládli, byli jsme ně připraveni fotbalově i mentálně. Hráče jsme jako realizační tým dokázali připravit tak, aby zápasy odehráli v takové kvalitě, v jaké je odehráli. Momentálně jsme z mužstva vymačkali maximum. Hráči přistoupili na hodně náročný tréninkový proces, byli schopni naše nároky převést do zápasů. V tom chceme pokračovat. Opačně chceme být daleko produktivnější. Kdybychom dali více branek, více bychom si ulevili, nemuseli bychom to dohrávat úplně s vypětím sil. Takže nechme opakovat malou produktivitu. Chci ale všem hráčům poděkovat. Ten půlrok byl z jejich strany úžasný. Samozřejmě chci také poděkovat celému realizačnímu týmu, protože když chcete dosáhnout na takový výsledek, musí všechno v realizačním týmu fungovat. Za našimi výsledky také stojí vstup nového majitele do klubu. Petr Kolář tomu hodně pomohl – hlavně klidem směrem do kabiny. Všechny věci, které mají v klubu fungovat, tak fungují. Stabilita se díky příchodu Petra Koláře určitě projevila.