České Budějovice – Bylo to 30. května 2015, když fotbalisté českobudějovického Dynama jeli domů z Liberce s porážkou 5:1, která pro ně byla i rozlučkou s jejich účastí v nejvyšší soutěži českého fotbalu. A to na dlouhé čtyři roky, kdy se v jihočeské metropoli hrála „jen“ II. liga. Od příští sezony už budou České Budějovice zase prvoligové!

Fotbalisté Dynama v čele s kapitánem týmu Jiřím Kladrubským po výhře s Chrudimí slaví návrat do I. ligy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

O návratu Dynama do fotbalové I. ligy se definitivně rozhodlo ve středečním utkání doma s Chrudimí, které Jihočeši pod taktovkou trenéra Davida Horejše a jeho asistentů Jiřího Kohouta a Jiřího Lercha vyhráli 3:1.



Druhá Jihlava totiž uhrála v Prostějově jen remízu 1:1, a tak ztrátu jedenácti bodů na Dynamo už tým z Vysočiny tři kola před koncem soutěže smazat nemůže.



Pro fotbalisty Dynama, ač postupové tři body nakonec doma získali, zápas s Chrudimí nebyl procházkou růžovým sadem! „Byl to však jasný důkaz charakteru, jaký náš tým má,“ ocenil trenér David Horejš, jenž si čas pro novináře našel i při bouřlivých oslavách, které na Střeleckém ostrově po vydřeném výhře vypukly.



Postupový zápas se přitom pro hráče Dynama nevyvíjel ideálně. Už v 5. minutě totiž dostali po tečované střele smolný gól, což bylo to nejhorší, co se jim mohlo stát. „Ten poslední krůček často bývá nejtěžší a platilo to i tentokrát.Bylo vidět, že nám chybí obvyklá lehkost a naopak ta nervozita byla znát. Naštěstí se i tentokráte potvrdilo, že náš manšaft má neskutečnou sílu a velkou morálku,“ vyzdvihl Horejš a slova uznání měl zejména pro zkušené í hráče své ho týmu. „Co opět předvedli, bylo úžasné,“ řekl a jmenoval Ivo Táborského, jenž dvěma góly během jediné minuty otočil nepříznivé skóre a tím i misky vah na stranu svého týmu.



Zkušený útočník, jenž na začátku jako nadějný ofenzivní fotbalista přišel před lety ze Slavie do Dynama na hostování a v černobílém dresu se zviditelnil tak, že o něj byl v I. lize velký zájem, byl proti Chrudimí mužem zápasu. Dvěma góly během jediné minuty otočil z 0:1 na 2:1 a byl u zrodu pečetícího Čavošova gólu. Diváci, kteří skandovali jeho jméno, asi přitom netušili, že Táborský před zápasem měl anginu a do zápasu šel jen kvůli absenci kanonýra Ledeckého! „Mužstvo mě potřebovalo,“ krčil po zápase rameny Ivo Táborský ( jistota postupu jistě pro něj je i tím nejlepším dárkem k jeho dnešním 34. narozeninám).



Trenér Horejš se nikterak netajil tím, že první poločas se jeho hráčům příliš nepovedl. „Bylo to z naší strany do přestávky znatelně nervózní, ale to, co jsme předvedli ve druhé půli, tu fantastickou otočku a jak se kluci zvedli, to před nimi smekám. Vážím si toho, že jsem mohl být součástí tak skvělého týmu,“ nešetřil trenér Dynama superlativy. „To jaro prostě byla neskutečná jízda,“ dodal ještě.



„Mým snem bylo vrátit Dynamo do ligy a ten sen se mi podařilo splnit, za což jsem neskutečně šťastný a hrdý na svůj tým,“ podtrhl a jedním dechem vyzdvihl i přínos Jiřího Kladrubského. „V takovém laufu, v jakém odehrál tuto sezonu, ho pamatuji ještě jako spoluhráče, kdy ho tenkrát kupovala od nás Sparta. V této sezoně jako bek má sedm gólů a třináct asistencí, což o něčem svědčí! Byl kapitánem a duší tým a já jsem moc rád, že jsme takové hráče tady měli,“ ocenil David Horejš.



O tom, že Dynamo si postup do ligy zajistilo tři kola před koncem, rozhodlo jejich vítězné tažení druholigovým jarem, kdy v úvodních devíti kolech neztratili ani bod! Přitom v minulosti právě mizerné jaro na Střeleckém ostrově zhatilo po slibném podzimu postupové naděje. Letos tomu bylo jinak a zatímco další aspiranti na ligu ztráceli, Dynamo neochvějně kráčelo od vítězství k vítězství. V zimě byl kádr citlivě doplněn, po dlouhé době Dynamo vyrazilo i na soustředění do zahraničí. Prostě bylo cítit, že mužstvo má i podporu od vedení a akcionářů klubu.



K hodnocení sezony se ale Deník ještě zevrubně vrátí, ostatně po středečním velkém večeru i trenér Horejš svou účast mezi novináři rázně ukončil: „Teď už mě omluvte, ještě mě čeká kašna,“ zmínil tradiční rituál budějovických fotbalistů, který po žádném postupu nemůže chybět.



A do kašny hráči Dynama naskákali i tentokrát…



TÁBORSKO ZÁPAS ROKU ZVLÁDLO

„Teď ve Znojmě prostě musíme uhrát tři body. Nic jiného nám nezbývá,“ uvedl po domácí porážce s Ústím nový trenér Táborska Karel Musil, pro jehož svěřence bylo utkání ve Znojmě zápasem roku.



A hráči Táborska si apel svého kouče vzali k srdci a výhrou 3:2 si ve svém snažení o záchranu ve II. lize výrazně polepšili! Předposlední sestupovou příčku sice neopustili, neboť Znojmo má lepší skóre, v konečné tabulce ale rozhodují vzájemná utkání a ta má Táborsko lepší. „Jeli jsme vyhrát. Bylo to pro nás jediné řešení, jak se ještě zachránit,“ vyzdvihl trenér Musil a pochválil své hráče za aktivní vstup do zápasu. „Kopřiva dal krásný vedoucí gól, pak šel Pfeifer sám na branku, a přestože nás při jedné velké šanci Znojma podržel i brankář Šiman, my měli šancí víc. Do půle jsme už gól nedali, ale hned po pauze jsme z další krásné akce zvýšili na 0:2,“ radoval se trenér Táborska.



Znojmo se sice po kontaktním gólu vrátilo do zápasu, ale po dobře zahrané standardce zvýšil Hasil na 1:3, a byť domácí ještě korigovali, vyrovnat už nestihli. „Začneme vždy hrát, až nám začne téct do bot. Tak se o záchranu nebojuje,“ hněval se znojemský trenér František Šturma, kterého hned po zápase šéf klubu Jiří Tunka z funkce odvolal.



V dalším kole Táborsko už v neděli hostí doma Pardubice (15). „Kluci si uvědomili, oč hrají. Věřím, že na výhru ve Znojmě navážeme,“ uzavřel Musil.