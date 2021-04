Je pro Táborsko bod z duelu na soupeřově hřišti hodnotným příspěvkem, anebo ho na konci soutěže zařadí mezi ztrátové položky? „Možná pro nás bude mít cenu zlata,“ nechal se slyšet kouč Jihočechů Miloslav Brožek.

A jaké hodnocení si pro zápas na varnsdorfském pažitu schoval?

„Sehráli jsme na severu Čech dobré utkání. Nejeli jsme tam pouze pro bod, chtěli jsme vyhrát, ale bod bereme s pokorou. Proti nám stál kvalitní soupeř, s nímž jsme na podzim doma nešťastně prohráli 1:2. Varnsdorf praktikuje poctivý, běhavý, houževnatý fotbal, jeho systém tři - čtyři - tři se špatně brání. Všichni tři stopeři dobře zakládají hru. Naším cílem bylo tento systém otupit. Slabší jsme měli pouze vstup do druhého poločasu, pak se hra opět srovnala a přišly tři naše šance. Všechny měl Janošík na svou silnější levou nohu, ale nevyřešil je dobře. Byl z toho smutný. On jinak podal dobrý výkon, kdyby dal gól, použil bych slovo výborný. Celkově vzato se jednalo o vyrovnané utkání. Bod odpovídá poměrům sil na hřišti, nebyli jsme výrazně lepším týmem. Je otázkou, do jaké míry nám pomůže k našemu cíli. Chci ale zdůraznit, že jsme popáté na jaře neinkasovali branku.“

Aktivovat střeleckou rozbušku se mužstvo Táborska pokusí v nejbližším mimořádně důležitém střetnutí s Třincem. Bitva dvou přímých konkurentů v boji o záchranu FNL se na hřišti v táborské Kvapilově ulici rozhoří netradičně už pátek 30. dubna od 16 hodin.