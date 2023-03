Zda příchod Pavla Nováka bude vydařeným přestupem, se teprve ukáže, kdo u Jordánu ale na tuto variantu vůbec přišel? „Když se nám zranil Černický, trenér zvedal ruce nad hlavu, že akutně potřebuje stopera, tak jsme hledali a hledali, jenže ty dohovory dlouho nikam nevedly,“ líčil výkonný ředitel klubu Martin Vozábal, dle něhož se jménem bývalého stopera Dynama přišel předseda správní rady Ondřej Dvořák. „Já začal hned jednat a snadné to nebylo, protože to bylo jen den před koncem přestupů,“ poznamenal Vozábal. Šéf klubu Ondřej Dvořák pak ještě upřesnil, že jeho na to, že Novák by mohl být řešením upozornil nový technický ředitel Táborska Daniel Kočer, jenž k Jordánu přišel z Dynama a s Pavlem Novákem jsou kamarádi.

A co na to sám exbudějovický stoper? „Oslovil mě Martin Vozábal, že se jim v Táborsku zranil stoper. Bylo to den před koncem přestupního termínu, takže se všechno řešilo hodně rychle. Nakonec jsme se domluvili, že klubu pomůžu. Je to jen krátkodobý záskok do konce sezony, protože mám svoji práci, které se chci naplno věnovat,“ vysvětloval Pavel Novák a dodal, že uplynulo jen půl roku od doby,kdy trénoval jako profesionál. „Teď po návratu mě první týden hodně bolel, ale věřím, že si zase zvyknu a pomohu Táborsku, aby nemělo záchranářské starosti,“ uvedl zkušený bek.

V pátek hrací plocha stadionu v Kvapilově ulici vypadala solidně, jenže předpověď počasí hrozila ochlazením i sněžením. „Viděli jsme, na jakém terénu se hrála první liga v Jablonci, tak věřím, že tak hrozné to tady v neděli nebude. My to musíme zvládnout za jakéhokoli počasí,“ poznamenal trenér Roman Nádvorník. „Pro oba týmy to bude stejné a my musíme využít domácího prostředí a také toho, že ambiciózní soupeř, který jednoznačně vyhlašuje za cíl postup do ligy, třeba ještě nebude v takovém laufu, v jakém asi bude po dalších dvou třech zápasech. Doufám, že jako jsme tady zvládli zápas s favorizovanou Líšní, která přijela jako lídr a tady prvně prohrála, si dokážeme poradit i s Vyškovem,“ burcoval na dálku své svěřence táborský kouč.

Další zajímavosti z předsezonní tiskové besedy Táborska přinese Deník jižní Čechy ve zvláštní fotbalové příloze, kterou připravuje na příští týden.