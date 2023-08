V utkání 7. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi Varnsdorfem a fotbalisty Táborska „načal“ domácí prvním gólem a měl zásluhu na důležité venkovní výhře FC Silon 2:0. Pravý obránce Petr Plachý je stálicí v sestavě trenéra Romana Nádvorníka, zatím na hřišti nechyběl ani minutu.

Obránce Petr Plachý (vlevo) a záložník Bojan Dordič patří k oporám druholigového FC Silon Táborsko. | Foto: archiv klubu

Ve Varnsdorfu přišlo páté vítězství v sezoně. Jak ho hodnotíte v kontextu sedmi odehraných kol?

Vítězství pro nás bylo důležité a šli jsme si za ním. Chceme se v této sezoně držet na předních příčkách a k tomu nám výhra ve Varnsdorfu určitě pomohla.

Domácí tým je sice na posledním místě tabulky, ale kvalitu má. Jak jste jeho výkon viděl vy?

I když jsou poslední, tak kvalitu rozhodně mají. Z mého pohledu obránce nebyli až tak lehkým soupeřem, jelikož v protiútoku dokáží situace znepříjemnit.

Otevřel jste skóre ve 32. minutě, kdy vaše snad dvakrát tečovaná rána zapadla do sítě. Jak moc byl tenhle gól šťastný a jak moc byl důležitý?

Šťastným rozhodně byl, i když to původně bylo plánované jinak. Za každý svůj gól jsem rád. Důležitý, jak jsem už řekl, určitě byl a do zbytku zápasu nám přinesl trochu klidu.

Nechtěl jste spíše centrovat?

Původně to tak myšlené bylo, ale nikdy nemůžete očekávat, co se stane. I takové góly padají.

Už máte na kontě dvě trefy, takže jste z pravého beka druhým nejlepším střelcem týmu. Je to pro vás motivace ještě více střílet a zlepšit osobní bilanci?

Motivace to rozhodně je! Vždycky se snažím z utkání vytěžit maximum. A v této sezoně se mě drží štěstěna.

Trenér mužstvo chválil za dodržování taktiky, jaké tedy byly pokyny, na základě kterých jste utkání zvládli?

Samozřejmě nedostat branku je cílem každého zápasu, a to se nám splnilo. Ale samotnou taktiku držíme pod pokličkou.

Spolu s brankářem Pastornickým a stoperem Koném jste odehrál všechna utkání bez střídání, celkem 630 minut. Co na to říkáte? Zdraví drží?

Hraji fotbal už dlouho, takže mi ty minuty ani tak hodně nepřijdou, ale jsem rád, že mi trenér věří a staví mě do každého zápasu. Jinak zdraví zatím drží velice dobře! A doufám, že to tak i zůstane.

První zářijovou sobotu přivítáte doma v osmém kole Prostějov, pak bude reprezentační pauza. Bylo by pěkné mít před ní 19 bodů, ne? Co pro to uděláte?

Každý bod je pro nás cenný a do reprezentační pauzy chceme vstupovat s 19 body. Uděláme pro to vše, co bude v našich silách. Půjdeme si za nimi.