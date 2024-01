Zimní příprava na Fortuna: Národní ligu už začala. Také fotbalisté FC Silon Táborsko pod vedením trenéra Romana Nádvorníka od 9. ledna polykají tréninkové dávky a za sebou už mají také úvodní přípravný zápas, v němž podlehli prvoligové Mladé Boleslavi 0:2. Kouč hovořil o tom, co všechno jeho tým čeká.

Trenér fotbalistů FC Silon Táborsko Roman Nádvorník chystá své mužstvo na náročný start jarní části, v němž jeho tým čekají v úvodních kolech duely s Chrudimí, Brnem, Jihlavou a Vyškovem. | Foto: FC Táborsko

S čím vstupujete do zimní přípravy 2024?

Chceme se dobře připravit, chceme navázat na kvalitní výsledky z podzimní části soutěže. Víme, že nás čeká na jaře velice těžký start, když v prvních čtyřech kolech potkáme Chrudim, Brno, Jihlavu a Vyškov. Víme, že to bude pro nás obrovsky těžké. Ale chceme do jara dobře vstoupit, nastartovat se a udržet pozici, kterou máme po podzimu.

Kádr je v tuto chvíli hotov, nebo se ještě dotvoří?

Máme v něm otevřené jedno místo pro jednoho hráče. Uvidíme v přípravě, kde nás nejvíce bude tlačit bota. Máme prostor přivést někoho, ale musí to být hráč, který by byl pro nás zajímavý, zvýšil by kvalitu a byl ideálně do základní sestavy.

Můžete tedy připomenout potvrzené posily.

Jsou to tři hráči. Kopáček ze Slavie, Zambijec Sunzu z Teplic a Egypťan Mido z Al-Ahla.

Jak jste spokojen se skladbou soupeřů pro zápasy zimní přípravy?

Šli jsme tentokráte jinou cestou než v minulých sezonách, nehrajeme Tipsport Cup. Máme to formou přípravných zápasů. Pro mužstva druhé ligy je příprava ovlivněna tím, že první liga začíná už druhý víkend v únoru. Nemáte ty nejkvalitnější soupeře na únor, kdy se chcete dobře připravit na březnový start druhé ligy. Pomohli jsme si mužstvy druhé ligy, takže jsme spokojeni, zápasy budou mít úroveň a připraví nás na soutěž.

Příprava v zimě trvá dva měsíce, první utkání o ligové body je na pořadu začátkem března. Je to dost dlouhé…

Je to extrémně dlouhé. Když se podíváme, kdy jsme hráli poslední podzimní zápas a kdy začínáme na jaře, tak jsou to čtyři měsíce, kdy nehrajete soutěžní fotbal. Jen se připravujete. Bohužel je to takto nastavené a nic s tím neuděláme.

Hráči byli od 8. prosince na dovolené, ale poslední týden před zimní přípravou museli naběhat určité penzum kilometrů podle aplikace Catapult.

Musím vás opravit, s aplikací Catapult pracujeme v sezoně. Po třech týdnech dovolené na hráče poslední týden před nástupem čekalo splnění běžeckých úkolů. K tomu používáme aplikaci Adidas. Posílají svoje časy a další věci, které měli odběhat.

Cítíte z hráčů, že se těšili na přípravu?

Všichni se těšíme na společnou práci. Každému z nás fotbal chyběl. Věřím, že na hráčích bude vidět síla, velká chuť, že to chceme dokázat, soutěž zvládnout na pozicích, na kterých jsme na podzim skončili.

Máte nějaké přání během zimní přípravy?

Aby se nikdo nezranil, abychom mohli odtrénovat celou zimní přípravu v kompletním složení. Opakuji – cílem je dobře se připravit na jaro, na první čtyři kola, která budou extrémně těžká. Ukážou nám, jak jsme na tom, nastíní nám zbytek sezony, zda budeme úspěšní, nebo skončíme někde na šestém, sedmém místě.