Za svou kariéru už stihl vystřídat řadu klubů, především těch pražských: vedle Bohemky působil ve Slavii, Spartě, na Vyšehradě a ve Viktorii Žižkov. Krátce se mihl také ve Vlašimi a slovenském Ružomberoku. „Nejdéle jsem působil ve Slavii, ale první profesionální smlouvu jsem podepsal na Spartě. To byl rok 2016,“ vypráví ofenzivní hráč, který si na Letné stihl připsat jeden prvoligový start a odehrál i jeden duel v MOL Cupu. Jeho spoluhráči měli zvučná jména: Costa, Krejčí, Brabec a další.

Rodilý Pražan letos v létě přestoupil k Jordánu a otevřeně přiznal, že o Táborsku do té doby mnoho nevěděl. „Znal jsem trenéra Brožka z Vlašimi, to byl hlavní důvod. Zavolal jsem mu, jaká je v klubu situace, a zda by o mě měli zájem. Hned po příchodu jsem měl dobrý pocit, jsem rád, že to takhle dopadlo. Po všech těch hostováních, co mám za sebou, jsem už chtěl mít jistotu, že budu někde stálým klubovým hráčem,“ vysvětlil.

V Táborsku se stále tak trochu rozkoukává, ale už se dostal do základní sestavy v MOL Cupu proti Bohemians i v mistráku proti Hradci Králové. „Postupně jsem se do toho dostával, musel jsem si vše vybojovat od začátku. Teď všechno bohužel přerušila karanténa,“ říká 184 centimetrů vysoký útočník. Do přípravy Táborska ovšem v minulých dnech zasáhlo onemocnění Covid-19. Zdraví hráči mají od kondičního trenéra rozpis a trénují individuálně.

U Jordánu je David Čapek spokojený. Mile ho překvapilo slušné klubové zázemí v podobě hřišť. Útočník si přeje, aby mužstvo začalo ve Fortuna národní lize vítězit, protože zatím vybojovalo jen dvě remízy. „S Hradcem Králové jsme vedli, ale nedotáhli jsme to do vítězného konce. Nutno říct, že jsme zatím hráli s těžšími soupeři. Věřím, že výhry brzy přijdou; naše mužstvo má potenciál a patří někam do středu tabulky,“ domnívá se David Čapek.