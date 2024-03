„Je to hezké číslo. V 18 zápasech? To bych před sezonou neřekl. Není to však jen moje zásluha, kluci přede mnou dobře brání, teď naposledy proti Brnu soupeře skoro nepustili ke střele. Na mých nulách mají spoluhráči velký podíl,“ řekl za pár dní osmadvacetiletý gólman.

K utkání s Brnem ještě dodal, že vlastně moc těžkých zákroků ani neměl. Vybavuje si jen centry z rohů či ze stran. „Ani mě nepřekvapilo, že Brno mělo tak málo šancí. Věřil jsem totiž klukům, že ke mně nic nepropustí. A to, co případně propustí, s tím si musím poradit. Dozadu nám to funguje výborně. Týmově to zvládáme na jedničku,“ míní strážce branky Táborska.

Před sebou má od zimy na stoperu nového spoluhráče: zambijského obránce jménem Ngosa Sunzu. „Myslím, že dva odehrané mistrovské zápasy zvládl skvěle, je vidět, že je koncentrovaný na svůj výkon, zapadl do naší defenzivní činnosti. Jsem rád, že se mu daří,“ chválil jihoafrického stopera Martin Pastornický.

Na aktuální sobotní utkání s Vysočinou Jihlava se táborská brankářská jednička připravuje jako na jakýkoliv jiný zápas. „Vím, že Jihlava má svou kvalitu. Loni v létě mi dal u nich Lukáš Fila hattrick. S realizačním týmem všechno o Jihlavě probereme, kvalitně se připravíme, abychom ve třetím jarním zápase uspěli za tři body,“ uvedl rodák z Karviné, který si na jihlavského Filu už pozor dávat nemusí. Dvacetiletý talent v zimě přestoupil do Mladé Boleslavi.