Neděle byla klidná. Spíše sobota byla skvělá, všechno se povedlo. Můj dědeček slavil 80 let, takže jsme mu dali dárek, navíc sleduje nás každý zápas a musím říct, že jsme mu s klukama udělali obrovskou radost.

V Opavě jste opět zamkl bránu, nepustil jste do sítě žádnou střelu soupeře. Podle Livesportu jich bylo sedm. Jak jste si tedy zachytal?

Měl jsem asi tři těžší situace. Jinak s obranou jsme si to dokázali řídit a k ničemu vážnějšímu jsme soupeře nepustili.

Která ze střel soupeře byla pro vás nejošemetnější?

Určitě si vzpomenu na střelu z druhého poločasu od Omaleho, který vystřelil z pětadvaceti metrů na pravou tyč, ránu jsem vyrazil a napodruhé ji úspěšně zkrotil.

Jak náročným soupeřem vůbec Opava byla? Čím nejvíce zlobila?

Chtěli jsme hrát fotbal, takže kolikrát měli šanci jít do otevřené obrany. Naštěstí jsme to s obranou vždy vyřešili. Posledních deset minut nás určitě trápili, ale myslím si, že jsme si tři body za průběh zápasu zasloužili.

Už máte sedm vychytaných nul ze 13 kol. Za co tak zdárnému průběhu sezony vděčíte?

Určitě to není jen o mě ty nuly… Všechno to do sebe zapadlo: obrana, kterou před sebou mám, práce, kterou děláme s trenérem gólmanů a hlavně jeden na druhého se můžeme spolehnout. Když se někomu něco nepovede, bojujeme jeden za druhého.

Podle statistik jste nejlepším gólmanem druhé ligy. Jak se to poslouchá? Cítíte se tak?

Vlastně to slyším takto poprvé. Vím, že mám nejvíce vychytaných nul, ale statistiky nesleduji. Chci, ať se nám daří jako celku. Doufám, že to takhle bude pokračovat.

Na státní svátek 28. října přijde do Tábora na Kvapilku Vlašim, obě města dělí od sebe nějakých 40 kilometrů. Těšíte se na toto derby a jak ho zvládnout za tři body?

Na tenhle zápas se strašně těším. Doufám, že přijde dost lidí a udělají hezkou atmosféru a my potvrdíme body z Opavy.