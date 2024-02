Fotbalisté druholigového Táborska vstupují do jarní části sezony, v níž by se chtěli pohybovat v horních patrech tabulky. Naplnit ještě smělejší ambice, tedy udržet barážovou příčku, rozhodně nebude jednoduché a v klubu se k této metě neupírají. Hodně však napoví úvodní čtyři kola, v nichž má FC Silon velmi těžký los. Začíná už v sobotu 2. března, kdy na svém stadionu přivítá Chrudim.

Fotbalisté Táborska vstoupí do druhé části sezony ve Fortuna: Národní lize v sobotu 2. března domácím soubojem s Chrudimí (14.30). | Foto: Jan Škrle

Na předsezonní tiskové konferenci FC Silon Táborsko nepadala velká slova, byť se A tým po podzimní části Fortuna: Národní ligy nachází na lichotivém třetím místě tabulky. Majitel klubu Petr Kolář před novináři hovořil o velké pokoře a odpovědnosti, aby klub dlouhodobě prosperoval. „Jsme nohama na zemi. Uspět v českém fotbalovém rybníce je strašně těžké. Třetí místo po podzimu je skvělé, kdyby se ho podařilo obhájit, byl bych nadšený, spokojen bych byl i do pátého místa. Do jara vstupujeme s ambicí hrát nahoře,“ uvedl Petr Kolář na tiskové konferenci.

Písecké házenkářky mají po výhře v Hodoníně na dosah účast v play off

Majitel dále uvedl, že fotbal netvoří jen sportovní stránka, ale také finanční a zázemí. „Jsme malý klub, který má velké úkoly. Čeká nás stavba umělého osvětlení stadionu, plánujeme postupnou dostavbu tribun, aby stadion v malém pojetí odpovídal první lize nebo nadstandardně druhé lize. Půjdeme krok za krokem,“ míní Petr Kolář. Jedním z kroků je snaha převést infrastrukturu stadionu Kvapilova na město Tábor. Má to logiku. Z 32 profesionálních klubů v ČR je v drtivé většině majitelem stadionů samospráva.

Majitel klubu také připomněl, že Tábor je snad jediným městem okresní velikosti, kde se zároveň hraje 2. i 3. nejvyšší fotbalová soutěž. „Snad je trenér A týmu alespoň trochu spokojen, jak jsme kádr doplnili. Teď záleží, aby hráči byli zdraví, abychom udrželi oba kádry,“ vyjádřil se Petr Kolář.

Na tiskovce fotbalistů FC Silonu Táborsko odpovídali (zleva) kapitán týmu Pavel Novák, trenér Roman Nádvorník, majitel klubu Petr Kolář a výkonný ředitel Martin Vozábal.Zdroj: FCTŘeditel klubu Martin Vozábal informoval o tom, že se čeká na výsledek žádosti o finanční podporu u Národní sportovní agentury na instalaci umělého osvětlení. Projekt s podporu města i Jihočeského kraje má vyjít celkem na 30 milionů korun. Už teď v zimě vznikl díky dotaci města Tábora nový policejní velín a bezpečnostní kamerový systém nákladem více než milion korun, čímž byla splněna jedna z podmínek Ligové fotbalové asociace. Ke sportovním ambicím ředitel dodal, že na úspěch hned za Táborskem čekají v tabulce seřazení Příbram, Jihlava, Brno, silná bude Opava. „Téma baráže kole nás létá, ale buďme realisté. Budeme se však rvát. Po čtyřech kolech si řekneme, jak jsme na tom,“ míní Martin Vozábal.

Také trenér A týmu Roman Nádvorník vnímá potřebu dobudovat stadion. Se svým týmem ale hodlá na jaře navázat na vydařený podzim. „Kádr máme stabilizovaný, kvalitní. Přivedli jsme tři nové hráče: Kopáčka, Sunzua a Osmančíka. Očekávání od jara jsou vysoká, po podzimu jsme třetí, což je obrovský úspěch, připomínám, že před rokem jsme byli patnáctí. Progres týmu je vidět. Otázka případné baráže je lákavá, ale napoví už start do soutěže. Jsem přesvědčen, že máme suverénně nejtěžší jarní rozlosování. Po čtyřech kolech budeme vidět, jak jsme na tom, jestli se můžeme měřit s těmi nejlepšími, nebo budeme hrát kolem šestého, sedmého místa. Pro první mistrák máme tři hráče základní sestavy na kartách, konkrétně Dordiće, Varačku a Bláhu, ale kádr je široký, příležitost dostanou jiní hráči, kteří musejí prokázat, že mají na to nastupovat v základní sestavě,“ uvedl Roman Nádvorník.

Mužstvo startuje 2. března ve 14.30 hodin doma s Chrudimí, pak odjede do Brna, přivítá Jihlavu a ve 4. kole zamíří do Vyškova, resp. do Drnovic.

Podle kapitána A týmu Pavla Nováka je důležité, že generálka na Spartě B mužstvu ukázala nedostatky ve hře, na jejichž odstranění může ještě zapracovat. „V prvním utkání proti Chrudimi chceme podat stoprocentní výkon a doma uspět,“ vyhlásil kapitán.

Se zajímavou ideou přišel na tiskovce majitel Petr Kolář. Jeho přáním je, aby veřejnost i radní města vnímali, že klub FC Silon Táborsko je „nás všech, je táborský“. U hokeje to funguje, ale platí to podle něho i pro fotbal. „Vážíme si každé podpory, každého diváka, který si koupí vstupenku nebo dá lajk na sociálních sítích. Čím více nás bude, tím je to lepší pro klub. Byl bych rád, kdyby vstoupilo do všeobecného podvědomí, že klub FC Silon Táborsko je celého města,“ uzavřel Petr Kolář.