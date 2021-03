Hrál jste první utkání za Táborsko a hned jste vstřelil vítězný gól. Napadlo vás někdy, že by to tak mohlo být?

Pravdou je, že lépe jsem si debut představit nemohl. Nejdůležitější však pro mě je zisk tří bodů, protože jsme věděli, že začátek jara bude důležitý a je na čase získávat body. Máme tři body, udrželi jsme nulu vzadu a k tomu jsem vstřelil gól - vyšlo to parádně! Mému bráchovi dokonce vyšlo přesně v tipu na stránkách klubu, jak zápas dopadne, tak jsem rád, že se mu tato důvěra vrátila.

A propos, měl jste jistotu, že budete v základní sestavě, nebo jste počítal spíše s lavičkou?

Jistotu nemá nikdo a nikdy. Přišel jsem však do Táborska s tím, že chci pomoci týmu na hřišti za záchranou. Po celou přípravu jsem makal na sto procent tak, aby má pozice zůstala pevná. Jsem rád, že jsem k tomuto vítězství mohl přispět a doufám, že to tak bude pokračovat.

Pojďme k tomu gólu, Táborsko kopalo standardku. Jak jste situaci vnímal, jak jste si našel místo a skóroval?

Gólu předcházel výborný míč Tusyho (spoluhráč Luboš Tusjak - pozn. autora), který to dostal do gólové zóny. Pak už bylo jen na nás, zda se tam někdo dokáže prosadit, stalo se, poté už stačilo trefit přesně a jít se radovat. Emoce byly velké, škoda, že jsme to nemohli oslavit s fanoušky.

Byla to branka hlavou, myslíte si, že gólman Vlašimi Řehák měl šanci zasáhnout?

Brankář to měl podle mě hodně těžké, určitě bych ho za to nevinil - to se chytat prostě nedalo.

Kolik jste obdržel gratulací ke gólu a k výhře?

Těch gratulací byla spousta a za každou jsem rád a potěšila mě. Gratulace z rodiny jsou pro mě rutinou, protože vyhráváme a prohráváme společně. Ale těší mě, že okruh mám široký a jsou i další lidi, co mi přejí úspěch.

Ve stoperské dvojici jste operoval s Václavem Pencem, jak vám to šlo?

Myslím si, že jsme to s Penym zvládli dobře a nula vzadu okořeněná vítězstvím nám udělala velkou radost. Za námi byl také výborný Pechy (brankář Šimon Pecháček, pozn. autora), takže to bylo o to jednodušší. Odvedli jsme jako tým dobrou práci, ve které ale musíme pokračovat.

Vlašim má určitě silný mančaft, kdo vás v obraně nejvíce zlobil, na koho jste si dávali nejvíce pozor?

Věděli jsme, že Vlašim má kvalitu a nebude to nic jednoduchého. My jsme také věděli, že máme svou sílu a můžeme spoléhat sami na sebe. V prvním poločase jsme to dokázali, druhá půle už byla trochu horší, ale důležité je, že jsme to dohráli zodpovědně až do vítězného konce.

Jaké fotbalové vlastnosti podle vašeho názoru rozhodly o tom, že Táborsko veze z Vlašimi tři body?

Celá kabina včetně zraněných a nemocných hráčů táhne za jeden provaz, a to je jeden z důležitých prvků k úspěchu. Byla na nás vidět obrovská chuť, bojovnost a hladovost po výhře. Vítězství včetně pokřiku jsme si v kabině užili naplno, víme však, že nás ještě čeká 13 zápasů, ve kterých musíme pracovat minimálně stejně dobře, abychom mohli co nejčastěji řvát pokřik v kabině.