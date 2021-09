O výsledku ještě v úvodní čtvrthodině zápase rozhodl po zdařilé kombinační akci do odkryté branky Bouguetouta a zdálo se, že černobílí nebudou mít s další domácí výhrou žádné potíže (na Složišti béčko Dynama neztratilo zatím ani bod a nedostalo ani jediný gól). Hru v první půli měli mladíci Dynama jasně pod kontrolou, dostávali se i do slibných možností a hosté se převážně soustředili jen na defenzivu. „V prvním poločase byli domácí jednoznačně lepší, my se snažili hrát pozorně zezadu,“ uznal soběslavský kouč Radek Hajič převahu Dynama v této fázi utkání. Inkasovaný gól hostující kouč označil za naprosto zbytečný: „Navíc jsme ho dostali hodně brzy,“ vraštil čelo.

Brzký gól a velká územní převaha, to všechno hrálo mladíkům Dynama do noty. „V prvním poločase jsme měli velikou převahu, ale také v začátku druhé půle jsme šli dvakrát sami na branku, jenže místo toho, abychom vedli v pohodě 4:0, se trápíme až do devadesáté minuty,“ lomil rukama kouč béčka Dynama Jindřich Tichai.

„Ze zcela jasného utkání jsme si sami nakonec udělali nervák,“ vrtěl domácí trenér nevěřícně hlavou. „Znovu se potvrdilo, jak obrovský problém máme s proměňováním i těch nejvyloženějších šancí. Místo klidného náskoku přišla v závěru velká nervozita. Poslední půlhodinu jsme nehráli dobře, byla tam z naší strany spousta jednoduchých ztrát, úplně zbytečných. V té poslední půlhodině to byl z naší strany hodně špatný výkon,“ nehledal trenér Jindřich Tichai žádné výmluvy.

Zatímco domácí mladíci se v poslední půlhodině na Složišti o uhájení nejtěsnějšího náskoku museli třást, hosté ze Soběslavi převzali iniciativu a dostávali se i do slibných příležitostí. „My to po přestávce odpálili a byli jsme zhruba půlhodiny jasně lepší, i když v úvodu druhé půle chytil Červenec samostatný únik soupeře. My si pak ale vytvořili čtyři stoprocentní šance, respektive tři v podání Hájka a dvakrát Vaňka a penaltu, kterou Zeman neproměnil. Bod ležel na Dynamu na zemi, stačilo ho jen zvednout. To se nám bohužel nepodařilo,“ smutnil soběslavský trenér, dle jehož názoru se ale i tak na Složišti hrál výborný zápas.

Fotbal to byl skutečně velice zajímavý a rušný, diváci si rozhodně přišli na své! Ale z pohledu Soběslavi to byl sice výborný zápas, avšak se špatným koncem: „Nezískali jsme ani bod a ještě jsme přišli o vyloučeného Hájka, jenž hrál výtečně a je pro nás hrozně moc platný,“ litoval trenér Hajič, své hráče ale za odvedený výkon znovu ocenil: „Budeme-li hrát další zápas proti Jindřichovu Hradci tak dobře jako druhý poločas na Dynamu, věřím ve výhru. Každý zápas je ale samozřejmě jiný a musíme se na něj dát do kupy,“ myslel už na příští víkend Radek Hajič.

Jeho budějovického kolegu mrzelo, že v poslední dramatické dvacetiminutovce už na hřišti nebyl exligista Jiří Kladrubský. „Jeho zkušenosti by se právě v té době určitě uplatnily, jenže z minulého utkání nebyl Kladry stoprocentně fit, ale my máme užší kádr, aby ti mladí kluci měli co možná hodně prostoru hrát, a navíc on sám chtěl hrát, proto do zápasu naskočil. Ke konci zápasu už si však řekl o střídání, tak za něj šel Matuška,“ vysvětloval trenér Jindřich Tichai.

V LIZE DOMA S HRADCEM

O víkendu hraje A-tým Dynama v I. lize v neděli doma s Hradcem Králové (14 Střelecký ostrov) a prvoligový dorost už v sobotu s Brnem (11 na Složišti), béčko hraje v divizi v sobotu v Rokycanech (16).