Úvodní dějství namalovalo téměř pěti stovkám diváků očekávaný obraz hry. Domácí celek byl aktivnější, soustředěnější i klidnější na míči a odrazilo se to i do průběžného výsledku. Nejprve Lomští potrestali lacinou ztrátu soupeře na jeho vlastní polovině a povedenou rychlou akci zakončil gólem Novák. Druhý gól přidal o necelých dvacet minut později hlavou Neužil po přesném centru J. Rabiňáka - 2:0.

Po průběhu první půle neměli soběslavští příznivci v ochozech Svépomoci příliš důvodů k optimismu. O to větším překvapením pro ně mohl být start druhého poločasu. Z kabiny Spartaku vyrukovalo podstatně odhodlanější a fotbalově odvážnější mužstvo a na trávníku to bylo znát. Sebevědomí hostů navíc umocnil kontaktní gól, o který se postaral Kutner - 2:1. V 66. minutě si domácí fotbalisté s úlevou oddechli. Po krásném vysunutí Kutnera se ocitl za zády lomských obránců Vaněk, stihl obejít brankáře, ale jeho zakončení z úhlu postrádalo razanci a J. Chotovinský míč směřující do sítě v poklidu zastavil. Od tohoto momentu našli hráči Lomu znovu pevnou půdu pod nohama, a přestože nebyli vyloženě dominantní, dostali hru pod svou kontrolu. Na konci si vysloužil obdiv soběslavský gólman Červenec, který chytil dva jisté góly. Vládce soutěže přesto udeřil potřetí – na roh Spartaku zamířil i brankář Červenec, ale míč se odrazil na lomské kopačky a Bosnyak ho dopravil až do opuštěné branky – 3:1.

ŘEKLI PO UTKÁNÍ

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Pro nás to byl opravdu těžký zápas. Stále se mluví o té naší sérii a najednou hrajeme derby, ve kterém si to obzvlášť nechceme pokazit a víme, že na něj dorazí hodně diváků. Jsme samozřejmě hodně spokojení s tím, jak jsme v něm obstáli. První poločas jsme zvládli naprosto perfektně, soupeře jsme k ničemu nepustili a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Na soupeři bylo vidět, že má před námi respekt. Do druhé půle jsme šli s tím, že chceme dát třetí gól a dostat se do klidu. Bohužel jsme pod vědomím vedení a vývoje prvního poločasu trošku polevili a umožnili Soběslavi snížit. Tím se dostala do hry, ale řekl bych, že další šance s výjimkou jednoho úniku Vaňka neměla. Byli jsme ale příliš zbrklí. Postupně jsme se ale zase dostali do hry a řekl bych, že pak už jsme utkání zase kontrolovali. V posledních deseti minutách jsme měli tři obrovské šance, ale ty nám fantasticky chytil brankář. Klobouk dolů před těmi jeho zákroky. Nakonec jsme i tak třetí gól dali a jedeme dál.“

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Hodnocení zápasu se nebude lišit od těch předchozích utkání venku. Někam přijedeme, jsme jako opaření, prospíme poločas a dostaneme dva laciné a zbytečné góly. S tím se pak už těžko něco dělá. Potom si o přestávce něco řekneme v kabině, kluci jsou jako vyměnění a zjistí, že fotbal umějí a dokážou hrát stejně jako doma. Je to prostě v jejich hlavách a musejí si to tam srovnat sami. Dvacet minut druhé půle bylo z naší strany na to, abychom vyrovnali. S přibývajícími minutami domácí hru vyrovnávali a v závěru se vinou našich okének vzadu dostali do velkých šancí, při kterých nás podržel Červenec. Pravdou je, že se nám rozpadla stoperská dvojice a chyběl Hájek v útoku, takže jsme zase museli hýbat se sestavou. To je v našem případě vždycky nepříjemné, ale nechci se na to vymlouvat. V kontextu celého zápasu vyhrál Lom zaslouženě a je třeba mu pogratulovat k tomu, že drží tak dlouhou sérii neporazitelnosti.“