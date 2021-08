Katovičtí vyběhli na hřiště ve stejné sestavě, v jaké dali v minulém kole pět branek Berounu a dařilo se i tentokrát. „Začátek utkání jsme bohužel nechytili a z první střely na bránu inkasovali gól. Domácí hráč trefil přesně šibenici, těžko chytatelné. Stejně jako v Rokycanech jsme tedy rychle prohrávali. Cením si toho, že jsme dokázali zápas otočit a odvezli jsme si nakonec všechny body. Po gólu jsme převzali iniciativu, byli lepší kombinačně a soupeře přehrávali prakticky ve všech směrech. Do půle jsme to ještě dvěma góly otočili. Druhá půle byla také v naší režii. Přidali jsme další dva góly a měli řadu dalších šancí. Vítězství mohlo být i vyšší, ale čtyři góly venku jsou super,“ hodnotil utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Tři branky dal Michal Požárek. Navázal tak výkon z posledního zápasu. „Michalovi jsme říkali, že to přijde. Do šancí se dostával, jen mu to v prvních zápasech nepadalo. Teď ukázal, že gólový je. Góla dal i Vláďa Uher, takže spokojenost s oběma hroťáky,“ doplnil ke střelcům trenér.

Katovice mají devět bodů z pěti zápasů a před sebou utkání doma. Mohou se na něj tedy v klidu připravit. „Máme nyní Hořovicko a rádi bychom to zvládli opět za tři body. Budou přicházet stále těžší soupeři, takže čím více bodů uhrajeme na začátku, tím se nám bude lépe dýchat,“ hledí již k dalšímu programu trenér Šroub.

Sedlčany - Katvice 1:4 (1:2)

Branky: 8. Krůta – 17. (PK) Uher, 40., 76. a 80. Požárek. ŽK: Glogar (S). Diváci: 203. Rozhodčí: Havránek – Kubec, Kastl.

Katovice: Švehla – Hnídek, Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek (85. Mikeš), Kotrba, Repa, D. Bálek (85. Bartůněk)– Uher (64. Kadula), Požárek (81. Sládek).