FK SPARTAK SOBĚSLAV – FK HVĚZDA CHEB 3:0 (2:0)

Branky: 4. Kutner, 36. Hájek, 49. Vaněk. Rozhodčí: Mach – Depeš, Blatný. ŽK: 2:2 (53. M. Mazouch, 68. Pavlík – 47. Janda, 61. Macháček), ČK: 1:0 (31. Bouchal). Diváků: 232.

Podvečerní duel u Lužnice začal pro domácí celek snově a už po necelých čtyřech minutách hry jim zajistil vedení Kutner. Po půlhodině hry se však dostavila komplikace. Velezkušený Bouchal musel uhasit předchozí chybu parťáka Boháče „červeným“ faulem a Soběslavští se tak na více než hodinu hry při těsném vedení ocitli v početním oslabení. Pro Západočechy to skýtalo solidní naději na obrat v utkání, ale opak byl pravdou. Hráči Spartaku odehráli zbytek utkání naprosto precizně. Ozdobili ho dvěma vstřelenými góly z dílny Hájka a Vaňka i bezchybným defenzívním výkonem, kterému velel jistý brankář Červenec.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Jsme samozřejmě spokojeni, ty tři body jsou pro nás hrozně důležité. Ve třicáté minutě, kdy přišlo vyloučení Bouchala, se nám cesta za vítězstvím trochu zkomplikovala, ale hodně nám pomohl ten druhý vstřelený gól. Pak jsme ještě přečkali velkou šanci soupeře, kdy jeho hráč přeloboval brankáře i branku. To byl asi nejkritičtější moment. Na začátku druhé půle jsme rozebrali chebskou obranu a dali třetí gól. Celkově to kluci odehráli velmi dobře a bojovně. Docela nám funguje, když hrajeme odzadu a můžeme chodit do rychlých útoků. Výborně zachytal Červenec. Aniž bych chtěl snižovat sílu Chebu, jsem rád, že ta jeho kvalita nebyla na úrovni nejlepších divizních týmů, jinak by bylo těch víc než šedesát minut o deseti podstatně náročnějších. Máme devět bodů a můžete teď jet na Doubravku v klidu. Po ní nás čeká série hodně těžkých zápasů.“