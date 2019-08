Celek od Lužnice si ze stadionu svého protivníka odvezl vítězství 5:1 a pohled na tabulku, které spolu s podobně rozjetými Přešticemi vládne, je velmi příjemný.

Za triumfem u Vajgaru šli Soběslavští od úvodních minut, byť je hned na začátku zachránila tyč po střele Janáka. Zbytek první půle se ovšem odvíjel v jejich režii a vedení 3:0 otevřelo trenérovi Spartaku Radku Hajičovi prostor k tomu, aby postupně poslal do hry další hráče včetně předsedy klubu Marka Nývlta, jenž nahradil v brance ne úplně zdravého Martina Kuníka.

„Šli jsme do zápasu s pokorou, ale i s cílem odvézt si tři body,“ ohlíží se za sobotním utkáním Radek Hajič. „Jsem rád, že se nám to podařilo, a že jsme měli v podstatě celý zápas pod kontrolou. Nečekal jsem, že to bude tak snadné, ale při vší úctě k soupeři musím říct, že momentálně je kvalita na naší straně,“ dodal, ale vzápětí vpravil do svého hodnocení i trochu přísnosti. „Kluky je samozřejmě třeba pochválit, ale mrzí mne, že za stavu 5:1 nechali domácím přílišný prostor a dělali i dost chyb, namísto toho, aby si ten závěr užili a třeba i přidali další góly,“ prohlásil kouč Soběslavi.

Šest bodů po dvou zápasech a skvostné skóre 9:1 je pochopitelně pro mužstvo Spartaku hodně povzbuzující injekcí. Pod jejím účinkem půjde do nedělního očekávaného derby s Čížovou, které se hraje u Lužnice od 17 hodin.

Hrozící uspokojení přesto soběslavská parta od dveří své šatny rázně odhání. „Kluci si věří, cítíme z týmu sílu a chceme si to co nejdéle užívat. Máme ale za sebou jen dvě kola a musíme zůstat nohama na zemi,“ varuje Radek Hajič. „Může přijít horší období i porážky, a my se budeme snažit, aby jich bylo co nejméně,“ doplnil závěrem úspěšný soběslavský lodivod.