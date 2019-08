Divizní fotbalisté Spartaku Soběslav se před parádní návštěvou (342 diváků) museli sklonit před třetiligovým Benešovem, ale trávník opouštěli s otevřeným hledím po velmi dobrém výkonu a herně rovnocenné partii s výše postaveným soupeřem. Hráči Táborska splnili v Sedlčanech roli favorita a po bezkrevné první půli zatížili konto domácího brankáře Dřevojana čtyřmi góly, aniž by sami inkasovali.

FK SPARTAK SOBĚSLAV – SK BENEŠOV 0:2 (0:0)

Branky: 47. a 59. Z penalty Vrňák. Rozhodčí: Kubec – Kožár, Štrincl. ŽK: 3:2. Diváků: 342.

Soběslav: Kuník – Zeman, Boháč, Suchan, Podráský – Hromada – Mazouch (56. Bouška), Bouchal (74. Suda), Kutner (64. Varačka), Žalda – Dvořák.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav; „Utkání pro nás rozhodně splnilo účel. Myslím si, že o ten kousíček byl asi Benešov fotbalovější a vyhrál zaslouženě. Já jsem s výkonem týmu spokojený a kluky jsem pochválil. Všichni, kteří byli na hřišti včetně střídajících hráčů podali výkon na hranici svých možností a ta spousta lidí, která tady byla, se určitě nenudila a bylo to hezké středeční odpoledne.“

TJ TATRAN SEDLČANY – FC MAS TÁBORSKO 0:4 (0:0)

Branky: 60. Toutou, 72. Conde, 74. Musiol, 76. Almeida. Rozhodčí: V. Paták – Duda, Volf. ŽK: 2:0 (21. Krůta, 37. Kdolský). Diváků: 216.

FC MAS Táborsko: Pecháček – Rydval, Navrátil (C), Penc, Smetana - Vozihnoj (70. Almeida), Diarra (46. Conde), Kučera, Tolno - Toutou (74. Větrovský), Musiol.

Miloslav Brožek, trenér Táborska: „„Jednalo se o typicky pohárové utkání, které se hrálo na menším hřišti proti namotivovaným domácím. Tím, jak jsme v prvním poločase zahodili šance, domácí tým narostl. Měli jsme ve hře úseky, kdy nám kombinace vázla, ale měli jsme i úseky, kdy jsme předváděli fotbalovější věci. S výkonem v první půli jsem nebyl spokojen. Něco jsme si k tomu řekli a náš druhý poločas už vyzněl lépe. Je vidět, že nás ještě čeká spousta práce zejména při komunikaci na hřišti. Také jsme si vyzkoušeli, jaké to je hrát do plných, což nám moc nesvědčí, nemáme na to vhodné typy hráčů. Hra do plných nám dělá potíže. První gól vše odšpuntoval a pak jsme dominovali. Splnili jsme povinnost, postoupili jsme, za což jsem rád.“