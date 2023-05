Zanedlouho sedmadvacetiletý křídelní záložník ukázal hráčům Horní Břízy nelítostně brzy, že si mohou o případné senzaci nechat jen zdát. Ve 12. minutě otevřel skóre střetnutí zdánlivě nevinnou, leč přesnou přízemní střelou k pravé tyči. Ve 25. minutě přichystal divákům lahůdkovou podívanou, to když se uvolnil přes obránce a z hranice vápna překonal domácího gólmana Schimmera milimetrově přesným lobem do horního růžku. A aby toho nebylo málo, jen o tři minuty později zužitkoval přihrávku Nešického a k plné spokojenosti trenérů dovršil svůj hattrick.

Marek Novák byl prostě k nezastavení a obráncům Horní Břízy zřejmě nebylo při jeho galapředstavení dobře po těle. Ze spárů střelecky disponovaného rychlíka se nakonec dostali nečekaně brzy, a to už po prvním poločase, kdy jejich kat spolu s dalšími třemi parťáky přepustil své místo na hřišti spoluhráčům z lavičky. Zápas nakonec skončil vítězstvím jihočeského favorita v poměru 5:1, přičemž tříbodové semínko zasadil do vývoje utkání právě hattrick Marka Nováka.

„V Horní Bříze to bylo o tom, kdy dáme první gól. Povedlo se to nakonec už ve dvanácté minutě. Marek to vzal na sebe a do poločasu bylo v podstatě rozhodnuto,“ poznamenal k zápasu trenér Sokola Lom Lukáš Zeman.

Gólové konto šikovného středopolaře, jenž před působením v Lomu hájil barvy mateřského Táborska a zahrál si i ČFL za Vltavín a Litoměřicko, aktuálně vykazuje sedm přesných zásahů, čímž už nyní o jednu trefu překonal svůj loňský divizní výčet.

Soběslavský gólový fantom

A mládežnická kanonýrská scéna? Tam doslova řádí soběslavský starší žák Michal Hoško. Ve víkendovém utkání I. A třídy na půdě SKP České Budějovice B obstaral hned polovinu ze 14 branek hostujícího Spartaku, jenž nakonec ovládl duel čtvrtého týmu tabulky s druhým výsledkem 14:3. Michal Hoško rozšířil sedmi góly svou brankovou sbírku v soutěži na famózních 49 zásahů, přičemž jeho nejbližší pronásledovatel Tadeáš Krejča z Dačic má na kontě „pouze“ 27 gólových úspěchů. Mladičkého snajpra ze soběslavské líhně se v příštích letech rozhodně vyplatí sledovat…