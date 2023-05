Republikové fotbalové soutěže pokračovaly dalším kolem. V ČFL zachránil Písek bod doma s lídrem tabulky z Domažlic až v nastaveném čase, béčko Dynama se blýsklo výhrou ve Zbuzanech. V divizi bodovaly tři jihočeské kluby naplno, pouze Český Krumlov inkasoval krutý debakl 0:6 v Plzni na Petříně.

Fotbalová divize: Katovice - Tochvice. | Foto: Jan Škrle

ČFL

FC Písek – Jiskra Domažlice 3:3 (1:1)

Branky: 36. (pen.) a 90.+2. Kalousek, 90.+5. Běloušek – 8. Fedak, 62. Pavlík, 83. Černý. ŽK: 2:1 (Štěch, Koreš – Dvořák). ČK: 0:1 (71. Teršl). Rozhodčí: Melichar – Nejedlo, Dohnal.

Písek: Satrapa – Musa, Běloušek, Kašpar – Novák (75. Kohout), Vokurka, Koreš, Štěch (63. Sajtl) – Kalousek – Voráček, Bicenc (75. Malý).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Přijel k nám lídr tabulky, takže kvalita byla jasná. Úvodní zhruba čtvrthodinu jsme se ocitli pod tlakem a hosté se také dostali brzy do vedení, když už v 8. minutě po rohovém kopu proskočil na zadní tyči volný hráč a skóroval. Postupně jsme se z toho vymanili a hru vyrovnali. V 36. minutě seběhl do vápna Voráček, kde byl sražený, a následovala jasná penalta, kterou s přehledem proměnil Kalousek. Po změně stran se nějaký čas hrálo spíše ve středu pole bez výraznějších šancí, ale v 62. minutě přišel centr zprava a odvrácený míč trefil jeden z domažlických hráčů zpoza vápna k tyči a hosté opět vedli. V 70. minutě Novák našel Voráčka, který upaloval sám na branku, domažlický stoper zatáhl za záchrannou brzdu a pár metrů před velkým vápnem jej srazil, za což uviděl červenou kartu. I v oslabení nám však hosté v 83. minutě z brejku utekli a odskočili na dvoubrankový rozdíl. Kluci však hráli až do konce a v nastavení převedli parádní pětiminutovku. Nejprve Kalousek povedenou střelou snížil a v poslední minutě po rohovém kopu, kdy byl v soupeřově vápně i brankář Satrapa, trefil Vokurka tyč a po nedorozumění brankáře s obráncem padl vyrovnávací gól, který byl připsaný Bělouškovi, ale spíše byl vlastní. Za ten závěr jsme si bod zasloužili, i když jsme s ním moc nepočítali. Děláme si však fotbal sami složitější. Už bychom také potřebovali vyhrát, abychom se vymanili ze spodních pater tabulky a vyhnuli se záchranářským starostem.“

FK Zbuzany 1953 – SK Dynamo České Budějovice B 2:3 (0:3)

Branky: 79. (pen.) a 83. Hampl – 14. a 22. Hais, 6. Hora. ŽK: 1:3 (Haluška – Broukal, Pařízek, Böhm). Diváci: 200. Rozhodčí: Severýn – Trska, Gunitš.

Dynamo B: Andrew – Pařízek, Brabec, Böhm, Skovajsa – Bastl (90+2. Šimoník), Malecha (59. Hák), Broukal, Bečvář – Hora (84. Prášek), Hais (59. Matoušek).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Máme radost, že jsme sérii čtyř zápasů v řadě venku zakončili ve Zbuzanech vítězstvím a že jsme dokázali získat tři velice cenné body. Už jsme nutně potřebovali, protože po sérii tří porážek v řadě jsme si svou situaci v tabulce nepříjemně zkomplikovali a přiblížili se nebezpečnému pásmu sestupu. O výsledku jsme rozhodli v úvodní půlhodině, kdy jsme třemi góly šli do vedení 3:0. V závěru zápasu jsme po chybě v obraně dostali z penalty gól a krátce nato i druhý, takže konec utkání jsme zbytečně zdramatizovali. Hodně nám pomohli pendlové z prvoligového áčka Skovajsa, Hais, Broukal a Matoušek, ti navíc se sami nabídli a šli za béčko dobrovolně, skoro celý zápas odehrál i dorostenec Vojta Hora.“

Divize

Otava Katovice - SK Tochovice 4:3 (3:1)

Branky: 7., 9. a 22. Uher, 75. Habor - 14. Šimůnek, 59. Čížek, 88. Sirotek. ŽK: 0:1 (Sirotek). Rozhodčí: Cihlář - Kubec, Kastl. Diváci: 290.

Sestava Katovic: Provazník - Hnídek, Cibulka, Janoch, Chylík - L. Bálek (91. Kostka), Kotrba, Kahuj, D. Bálek (76. Repa) - Uher (91. Sládek) - Habor (78. Motl).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Začátek jsme měli dobrý a šli rychle do dvoubrankového vedení. Místo, abycom hráli stejně dál, nechali jsme si dát branku na 2:1. Naše zápasy doma jsou v poslední době jedno velké drama. Tento zápas jsme měli zvládnout s vyšší výhrou. Měli jsme na to šance, ale bohužel to bylo drama až do konce. Tochovice hrály dobrý fotbal. Mají tam škovné hráče, dobře kombinují, dokáží být tvrdí. Nám to dělalo problémy. Hráli jsme na brejky, které nám vycházely. Jen jsme měli dát více gólů, klidně šest či sed a nepřipustit závěrečné drama. Dostali jsme zbytečné góly, jeden byl dokonce vlastní. Zkrátka nám to nyní nelepí a musíme to urvat vůlí."

Petřín Plzeň - Slavoj Český Krumlov 6:0 (4:0)

Branky: 11. (PK) a 82. Demeter, 20. Vinkler, 25. Vodrážka, 35. a 74. Provod. ŽK: 2:1 Lisý a Bednář - Kolář. Rozhodčí: Šálková - Mudra, Hessová. Diváci: 200.

Sestava Českého Krumlova: Švec - Trmal (78. Gelnar), Kabele, Svoboda (68. Ryneš), Kolář (68. Růžička) - Vonášek (46. Strapek), Novák, Matuška, Vávra - Kuna, Vaněk (46. Parakhnenko).

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: "Bylo to o hlavách hráčů. V týdnu jsme řešili, zda bude či nebude gólmam Beránek. Nakonec odjel do Francie a do brány šel náhradí gólman. Dostali jsme brzy branku z penalty. Před zápasem jsem hráče upozorňoval na nebezpečné standardky soupeře a po rohu jsme dostali druhý gól. Před třetí brankou tam bylo nedostoupení soupeře a střela z nějakých osmnácti metrů. Pak už jsme se vezli. Místo, aby šly hlavy nahoru, tak je kluci sklopili. Ale je fakt, že nás domácí přehráli důrazem, chutí po fotbale. Prohráli jsme zcela zaslouženě."

Sokol Lom – Viagem Příbram B 5:2 (2:1)

Branky: 23. Novák, 43. Tauber, 79. Kubovský, 82. Nešický, 85. Musiol – 5. El Baba, 84. Sayed. Rozhodčí: Pálek – Fencl, Mazanec. ŽK: 2:1 (Brabec, Nešický – Krajdl). Diváků: 170.

Lom: Matoušek – Škrleta (67. Vysušil), Brabec, Slavík, Grobár (67. Mácha) – Skopec – Schramhauser (70. Musiol), Nešický, Javorek (70. Šimák), Novák – Tauber (77. Kubovský).

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Začátek zápasu byl z naší strany špatný, přistoupili jsme k němu laxně a zaslouženě jsme inkasovali. Od nějaké desáté minuty jsme se konečně donutili k tomu, abychom hráli to, co chceme. Dávali jsme míče rychleji od nohy, byla tam větší nabídka a přibylo centrů ze stran hřiště i střelby. Díky tomu jsme do poločasu otočili výsledek na 2:1. Škoda je dalších vyložených šancí, protože jsme mohli zápas rozhodnout už před přestávkou. Ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře, a i když už náš výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali, měli jsme už zápas pod kontrolou. Soupeře jsme sice ještě pustili do nějakých dvou šancí, kdy trefil tyč a dal gól, ale naše vítězství je zasloužené."

Spartak Soběslav – Aritma Praha 3:1 (1:1)

Branky: 33. F. Vaněk, 73. Hájek, 88. D. Vaněk – 45. Štěpánek. Rozhodčí: Janíček – Tesař, Havlík. ŽK: 1:3 (Boháč – Ielitro, Bedrna, Trenkwitz). ČK: 0:1 (45. Bedrna). Diváků: 227.

Soběslav: Červenec – Zeman, Kubart, Boháč, Větrovský (84. Pavlík) – Dumbrovský (89. Mazouch), Bouchal, Hoffmann (58. D. Vaněk), F. Vaněk – Kutner – Hájek (84. Boucník).

Richard Florián, trenér Soběslavi: „V úvodu zápasu, než ho přerušil vydatný déšť a čtrnáct minut se nehrálo, jsme na soupeřovu útočnou, rychlou a důraznou hru těžko hledali recept. Po návratu na trávník se hra vyrovnala, a i když hosté stále hrozili víc než my, podařilo se nám ze skvěle zahrané standardní situace Filipa Vaňka jít do vedení. Jen o chvíli později mohl stejný hráč zvýšit z penalty, ale trefil jenom břevno. Na konci poločasu se dostal soupeř do oslabení po vyloučení za faul na Tadeáše Hájka v úniku, ale bohužel hned vzápětí soupeř vyrovnal po dobře zahraném rohovém kopu. Ve druhém poločase jsme dobývali zataženou obranu Aritmy. Dlouho jsme byli zbrklí a nervózní, ale pak dal Tadeáš Hájek po skvělé akci Petra Bouchala gól na 2:1. Hosté pak museli zvýšit aktivitu a v závěru nám zajistil Dan Vaněk hlavou jistotu vítězství.“