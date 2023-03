Republikové fotbalové soutěže pokračovaly dalším kolem.

Sokol Lom - Jiskra Domažlice B v divizi 2:1. | Foto: Hana Grundová

ČFL

FC Písek - FK Robstav Přeštice 1:1 (0:0)

Branky: 50. Koreš - 61. Chocholoušek Rozhodčí: Trska - Doubrava, Lafek. ŽK: 4:2 (Němeček, Musa, Koreš, Malý – Kraml, Hradecký). Diváci: 251.

Písek: Satrapa – Musa, Běloušek, Kašpar – Malý, Němeček (84. Štěch), Sajtl, Vokurka (46. Kalousek) – Baďura (46. Koreš) – Voráček, Bicenc (74. Hendrych).

Milan Nousek, trenér Písku: „Nebyl to příliš hezký fotbal, spíše hodně soubojový, k čemuž přispělo i to, že se hrálo na umělém trávníku, takže k vidění byly spíše jednoduché akce a souboje o každý míč. Do vedení jsme se dostali krátce po přestávce, kdy se po naší akci dostal k odraženému balonu Koreš a trefil to krásně s pomocí tyče i břevna. Bohužel, za deset minut Přeštice srovnaly, když jsme při rohovém kopu nechali na přední tyči volného hráče. Ale jak říkám, nic hezkého ke koukání to nebylo. Remíza asi vystihuje dění na hřišti, ale pro nás je to doma samozřejmě ztráta, zvlášť poté, co jsme chtěli potvrdit tři body ze Zbuzan z minulého kola. Soupeř má kvalitní tým, věděli jsme, že to bude těžké a že udělá všechno proto, aby bodoval, protože předchozí dva jarní duely prohrál.“

Domažlice – Dynamo ČB B 2:0 (1:0)

Branky: 17. Mužík (11), 64. Aubrecht. ŽK: 2:1 (Pavlík, Došlý, Mužík – Böhm). Diváci: 252. Rozhodčí: Hoch – Coufal, Jati.

Dynamo B: Lerch – Pařízek, Čoudek, Brabec, Šimoník (69. Pineau) – Hák (69. Vais), Pech (69. Prášek), Böhm, Pravda (69. Krch) – Bečvář, Bastl.

Dušan Žmolík, trenér Dynama ČB B: „Výsledkově pro nás zápas s lídrem třetí ligy nedopadl dobře, za odvedenou hru ale musím své mladé svěřence pochválit, po většinu času byli favoritu minimálně vyrovnaným soupeřem. Bohužel s výjimkou úvodních dvaceti minut, kdy naši mladí kluci měli z kvalitního soupeře zřejmě přílišný respekt. Po inkasovaném gólu, který jsme dostali z penalty, se hra vyrovnala a my si dokázali vypracovat i celou řadu slibných příležitostí, žádnou z nich jsme ale nedokázali využít a Domažlice, které v zápase potvrdily svou kvalitu, pak druhým gólem své vítězství zpečetily.“

Divize

SENCO Doubravka - Otava Katovice 3:0 (2:0)

Branky: 8. Řehoř, 34. Ungr, 59. Künstner. ŽK: 0:1 (Kotrba). Rozhodčí: Vojáček - Štípek, Popelka. Diváci: 160.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Janoch, Kostka (46. Hnídek), Motl - Repa (46. D. Bálek), Kahuj, Kotrba (70. Sládek), L. Bálek - Uher - Požárek (63. Habor).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Doubravka potvrdila domácí sílu, na svém hřišti prohrála pouze jediný zápas. Tentokrát nás smázla. My to však soupeři ulehčili svým bezkrevným výkonem. Kluky jsem vůbec nepoznával. Minule jsme podali perfektní výkon proti pomalu druholigovému soupeři a tentokrát z nás nevypadlo vůbec nic. Především dopředu. Navíc jsme dělali i velké chyby dozadu. První branku jsme dostali po naší standardní situaci, kdy domácí chytili balon a rychle rozehráli. My se vraceli příliš ležérně a dostali góla z brejku. Druhý gól byl po naší chybě urostřed hřiště, kdy jsme ztratili balon a do otevřené obrany inkasovali. Před třetím gólem náš gólmam vyrazil střelu a hladový soupeř šel za míčem a dorazil do brány. My na to jen koukali. Bylo to špatné. Doma jsme odehráli dvě dobrá utkání. I když jsme získali jen bod, bylo to po kvalitních výkonech s výbornými soupeři. Tentokrát to byl zkrátka tragický výkon. Kdybych mohl střídat deset lidí, tak jsem je vystřídal v poločase. Hrálo se na umělce, což nám dělalo problémy. Domácí využili toho, že na umělce trénují i hrají, my se s tím zkrátka nedokázali vypořádat."

SK Klatovy - Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:1)

Branky: 25. Růžička, 58. Kabele. ŽK: 3:1 (Holík, Málek, Lukeš - Beránek). Rozhodčí: Lerch - Maiello, Šagfránková. Diváci: 132.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Trmal, Kabele, Kolář - Matuška, Svoboda - Vonášek (85. Vaněk), Novák, Vávra (67. Strapek) - Růžička (76. Tůma), Kuna.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: "Kluci se na zápas připravili zodpovědně. Hráli to, co jsme si řekli, perfektně plnili pokyny. Jeli jsme k utkání s tím, že chceme hrát vzadu na nulu a díky výkonu všech na hřišti se to podařilo. Hráli jsme ze zajištěné obrany a postupně si i vytvářeli brankové šance, které jsme ale neproměňovali. Před prvním gólem Vonášek prošel po lajně přes hráče, nacentroval na Kunu, kterého jsme tentokrát vytáhli do útoku, ten to sklepl hlavou Růžičkovi, který to poslal levačkou do brány. Druhý gól jame pak dali ve druhém poločase ze standardky. Všichi hráči přeběhli na první tyč a Kabele to poslal přímo z trestňáku přes celou bránu do sítě. Kluci hráli výborně. Zápas odmakali. Podle domácích trenérů jsme si výhru zasloužili. Musím vyzdvihnout výkon všech tří rozhodčích. Pískal ligový Lerch, který to zvládl výborně. Hru dobře pouštěl, zbytečně to nekouskoval."

Sokol Lom – Jiskra Domažlice B 2:1 (0:0)

Branky: 62. Musiol, 86. Brabec – 57. Bauer. Rozhodčí: J. Beneš – A. Beneš, Gerhardt. ŽK: 1:1 (Slavík – Korelus). ČK: 0:1 (63. Vůch). Diváků: 150.

Lom: Matoušek – Škrleta (84. Kubovský), Brabec, Slavík, Grobár – Novák, Šimák (46. Pfeifer), Skopec, Nešický, Schramhauser – Musiol (90. Rabiňák).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Nebyl to pro nás jednoduchý zápas, a to i přesto, že soupeř dohrával o deseti. Hráči Domažlic byli hodně důrazní, běhaví a individuálně poměrně šikovní, přesto si myslím, že jsme byli v podstatě po celý zápas lepším týmem. V prvních zhruba dvaceti minutách jsme hráli podle svých představ, rychle dávali míč od nohy, postupem času jsme ale začali být ve hře příliš zbrklí a už jsme neměli tak často balon v držení. Ve druhé půli jsme dostali gól z rohového kopu, což byla značná nepříjemnost, naštěstí se nám podařilo za necelých deset minutu srovnat. Po této brance došlo na hřišti ke strkanici a hráč hostů byl vyloučený. Od té chvíle se Domažlice stáhly a my museli dobývat jejich branku. Šance jsme si ale vytvářeli a po jedné z nich se nám povedlo dát vítězný gól. Tři body po takovém vývoji jsou pro nás samozřejmě cenné.“

Spartak Soběslav – SK Petřín Plzeň 3:1 (2:1)

Branky: 8. a 24. F. Vaněk, 88. D. Vaněk – 8. Vanc. Rozhodčí: Hes – Jakl, Andras. ŽK: 4:2 (Dumbrovský, Hromada, Kubart, Zeman – Vodrážka, Kohout). Diváků: 207.

Soběslav: Červenec – Hromada (65. Mazouch), Boháč, Kubart, Zeman – F. Vaněk, Bouchal, Hoffmann (90. Větrovský), Kutner, Dumbrovský (79. Vrána) – Hájek (65. D. Vaněk).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „S výsledkem a ziskem tří bodů jsme samozřejmě navýsost spokojení. Petřín je týmem z čela tabulky, má ve svém středu mladé, našlapané hráče a herně mě hodně překvapil. Už v první minutě z prvního útoku šli hosté sami na branku, ale podržel nás brankář Červenec, od 7. minuty už jsme ale prohrávali. Naštěstí se nám povedlo bleskově vyrovnat a poměrně brzy jsme se pak dostali do vedení. Ve zbylých minutách první půle měl soupeř další tutovku, my trefili tyč Kutnerem a břevno Hromadou. Myslím si, že první poločas se musel divákům rozhodně líbit, protože byl mimořádně útočný a klidně mohlo být skóre třeba 4:3. Po přestávce už se hrál přece jen opatrnější fotbal. My jsme se zatáhli a soustředili se na obranu. Přesto musím přiznat, že jsme měli velké problémy vedení hájit, protože nás Petřín v čele s Provodem a Demeterem zatlačil, zahrával hodně standardek a vytvořil si i několik šancí. V závěru jsme naštěstí po rychlé akci vítězství potvrdili třetím gólem. Uhájili jsme domácí neporazitelnost a posunuli se na druhou příčku, takže jsme spokojeni a jedeme dál.“