FC Písek – Dukla Praha B 3:0 (0:1)

Branky: 62. Běloušek, 69. a 74. (PK) Kalousek – 10. (PK) Štefančin. ŽK: 3:1 (Musa, Běloušek, Koreš – Špatenka). Diváci: 333. Rozhodčí: Duda – Cihlář, Kříž.

Písek: Satrapa – Novák, Musa, Běloušek, Kotrba (46. Vokurka) – Sajtl (80. Hendrych), Belej – Kalousek (80. Vlček), Koreš, Voráček (90. Malý) – Valenta (59. Bicenc).

Milan Nousek, trenér Písku: "Připadá mi to, že si to vždy musíme udělat strašně těžký, abychom se pak dostali na level, ve kterém jsme schopní hrát. Minule doma po půl hodině červená, nyní snad již po pěti minutách penalta a prohráváme 0:1. Ale jsem rád, že klukům fungovala hlava a byli schopní nepříznivý vývoj zápasu otočit. To mě těší na zápase nejvíc. Dukla má mladý tým a byl to velice nepříjemný soupeř. Jsou to běhavé zápasy. Otázkou pak je, zda se vydat stejnou cestou, nebo na soupeře čekat. My se rozhodli s nimi běhat, vydrželi jsme to a možná měli v závěru i více sil a tím jsme i zápas zvládli."

FK Robstav Přeštice - SK Dynamo České Budějovice B 1:0 (1:0)

Branka: 23. Černý. ŽK: 4:2 (Mudra, Přibáň, Chocholoušek, Suchý – Hák, Brabec). Diváci: 140. Rozhodčí: Švagr – Ježek, Štefan.

Dynamo ČB B: Luksch – Bartizal (46. Šimoník), Böhm, Bečvář, Brabec, Kladrubský, Malecha, Pineau, Penner (66. Polanský), Hák, Matoušek (80. Vítovec).

Dušan Žmolík, trenér B: „O výsledku vyrovnaného zápasu rozhodla v úvodní půlhodině naše hrubka při bránění standardní situace. Tím jsme přišli minimálně o bod, protože jinak jsme soupeře do větší příležitosti nepustili. Ani my jsme ale bohužel tentokráte neměli tolik velkých šancí, jako v předcházejících zápasech. Hráli jsme sice velice dobrý fotbal, jenže jen po šestnáctku, v ní jsme moc nebezpeční nebyli. V sobotu máme doma Karlovy Vary a už nutně potřebujeme zvítězit. Klukům věřím, že se to zvládnou.“

Divize A

Otava Katovice – Slavoj Český Krumlov 2:1 (1:0)

Branky: 12. Kadula, 89. Habor – 63. Kabele. Rozhodčí: Izugrafov – Janíček, Panský. ŽK: 3:1 (Motl, Habor, Sládek – Svoboda). Diváci: 303.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík L. Bálek (82. Sládek), Kotrba, Kadula, D. Bálek (35. Motl) – Štěch – Uher (73. Habor).

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda, Matuška, Vávra (75. Strapek), Novák – Rosůlek (85. Parakhnenko), Vaněk (58. Růžička).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Zápas byl velice těžký. Krumlov se představil ve výborném světle a musím říci, že byl soupeř v utkání fotbalovější. Byl více na balonu a měli jsme tentokrát trochu štěstí, protože jsme rozhodně nebyli lepším týmem. Musím před soupeřem smeknout, hrál výborný fotbal. Krumlov rozhodně není tam, kde je, náhodou. Bylo vidět, že mají výborné fotbalisty a my museli hodně dřít, abychom zápas zvládli. Takto nás na našem hřišti nikdo nepřehrával. Gól jsme dostali po trestňáku, jinak si soupeř šance nevytvářel, i když byl dobrý na balonu. Po jejich vyrovnání jsme tak trochu dostali ránu do palice a začali znovu hrát. Pak již jsme byli ten správný tým a šli za výhrou."

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Věděli jsme, že Katovice doma na menším hřišti využívají výšku svých hráčů, hrají agresivně a hodně spoléhají na standardky a centry do vápna. Připravili jsme se na to, nechtěli jsme zalézat, ale naopak hrát aktivně. Paradoxně jsme však hned po prvním centru do našeho vápna inkasovali branku po hlavičce. Nadále jsme se snažili hrát aktivně a vytvořili jsme si dvě gólové šance, do nichž se dostali Rosůlek a po něm i Vávra, jenž však místo střely z malého vápna ještě nahrával, ale nikoho ze svých spoluhráčů nenašel. Druhý poločas jsme se snažili nadále o otevřenou partii, protože my chceme hrát fotbal a ne bránit. Po hodině hry byl před vápnem faulovaný Růžička a Kabele z trestného kopu přes zeď zhruba z dvaceti metrů vyrovnal. Pak měl ještě tři gólovky Vávra. Když se zápas chýlil ke konci, došlo k momentu, kdy náš hráč chtěl odkopnout balon, ale na nasáklém terénu se mu to nepovedlo a nahrál domácím do brejku, z něhož vstřelili vítězný gól. Přestože jsme touto chybou prohráli, mužstvo si zaslouží pochvalu. Myslím, že jsme nezklamali a minimálně bod jsme si zasloužili.“

Spartak Soběslav – SK Klatovy 1898 4:1 (1:0)

Branky: 37. Boháč, 47. D. Vaněk, 60. Kutner, 89. F. Vaněk – 85. Presl. ŽK: 1:1 (Vrána – Presl). Rozhodčí: Kotalík – Koranda, Novotný. Diváků: 172.

Soběslav: Červenec – Zeman, Kubart, Boháč, Větrovský (83. Hromada) – Vrána (72. Pavlík). Bouchal, Boucník (83. Maršík) F. Vaněk – Hájek (72. Mazouch), D. Vaněk (58. Kutner).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Po celý zápas jsme měli navrch a naše vítězství je naprosto zasloužené. Těší nás, že se naše hra v porovnání s předchozím zápasem na Aritmě po všech stránkách zlepšila a dokázali jsme to promítnout i do výsledku. Ten odpovídá tomu, co se na hřišti dělo. Jak už jsme ale několikrát říkali, potřebovali bychom naše výkony stabilizovat.“

Sokol Lom – Horní Bříza 4:1 (2:1)

Branky: 32. Slavík, 44., 48. a 67. Musiol – 28. Šmíd. ŽK: 0:1 (Paukner). Rozhodčí: Štěpán – Ježek, Chládek. Diváků: 100.

Lom: Matoušek – Mácha, Rydval, Vávra (71. Madar) – Skopec, Slavík – Novák (56. Kubovský), Pfeifer (67. Škarda), Grobár – Musiol (71. Rabiňák), Šimák (67. Coufal).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Chtěli jsme být od začátku utkání aktivní a využívat strany hřiště, ale to se nám proti soupeři, který bránil v devíti lidech a navíc dal první gól, příliš nedařilo. Přesto se nám podařilo ještě do přestávky výsledek otočit. Do druhé půle jsme šli s tím, že chceme roztáhnout hru, dostávat do vápna více centrů a častěji se nutit do střelby. Postupem času se ukázala naše kvalita a herní převaha. Když jsme hned v úvodu poločasu přidali třetí gól, tak už se zápas prakticky jen dohrával. My jsme rádi, že ho máme zdárně za sebou a získali jsme tři body. To je nejdůležitější.“