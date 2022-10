FC Písek – Sokol Hostouň 2:0 (1:0)

Branky: 44. Voráček, 55. vlastní Krunert. ŽK: 2:4 (Koreš, Sajtl – Januška, Neruda, Bízek, Hucek). ČK: 1:0 (28. Němeček). Diváci: 325. Rozhodčí: Kubec – Mazanec, Schveinert.

Písek: Satrapa – S. Novák (80. Vokurka), Běloušek, Musa, Sajtl – Němeček, Belej – Kalousek (82. Vlček), Koreš, Voráček (80. Hendrych) – Bicenc (70. Valenta).

Milan Nousek, trenér Písku: "Po necelé půlhodině jsme dostali červenou a já byl na infarkt. Na druhou stranu nás ten moment stmelil. Tým si řekl, že již jde o všechno a všichni začali bojovat. Nebylo to jednoduché, ale zápas kluci zvládli. Ale od té chvíle mužstvo šlapalo na plné pecky a šlo si za vítězstvím. V deseti to nebylo jednoduché. Soupeř na tom nebyl vůbec špatně, ba naopak. My si však šance vyčekali a měli i na další gól. Na druhé straně jsme soupeře do ničeho vážnějšího nepustili. Doufám, že výhra nad Hostouní klukům psychicky pomůže do dalších zápasů."

SK Dynamo České Budějovice B - Viktoria Plzeň B 0:3 (0:1)

Branky: 46. z pen. a 58. Kronus, 13. Čihák. ŽK: 1:1 (Malecha – Gaszczyk). Diváci: 150. Rozhodčí: Kolátor – Flade, Doubek.

Dynamo ČB B: Luksch – Bartizal, Brabec, Böhm, Šimoník (66. Pineau) – Hák, Malecha, Bečvář – Polanský (46. Pravda), Prášek, Penner.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Soupeř tentokráte byl nad naše síly, do ničeho vážnějšího nás prakticky nepustil. Na druhou stranu my jsme nepředvedli nic z toho, co jsme předváděli v minulých utkáních. Z naší strany to byl jednoznačně nejslabší výkon, jaký jsme v této sezoně odvedli. Plzeň vyhrála naprosto zaslouženě. Přitom jsme v úvodní minutě měli velkou šanci a následně se to odrazilo k dalšímu našemu hráči, který měl druhou tutovku. Naopak jsme pak dostali zbytečný gól ze standardky a až do přestávky měla Plzeň navrch. Nějak jsme ale ten poločas přežili a o přestávce jsme si něco řekli, jenže hned v první minutě druhé půle nás bek nesmyslně hlavičkuje do vápna metr před sebe, z té situace my vytvoříme penaltu a rázem je to 0:2. Tím bylo prakticky rozhodnuto, protože dle mého názoru my jsme už pak neměli morální sílu se ještě o něco pokusit. Řekl bych totiž, že dneska jsme se hřišti báli něco udělat, báli jsme se hrát. Přihrávky šly jen dozadu, dopředu nic… Tím se naši obránci dostali pod tlak a museli míče jen nakopávat, což nikam nevedlo. Já prostě jsem z naší hru smutný, protože prohrát se může, my ale prohráli po zbabělém výkonu. Z naší strany to byl naprosto jednoznačně nejslabší výkon, jaký jsme v této sezoně podali. Možná, že prohra 0:3 je pro nás ještě milosrdná…“

Divize

SK Hořovice - Slavoj Český Krumlov 0:1 (0:0)

Branka: 56. Vaněk. Rozhodčí: Havránek – Šlajs, Schveinert. ŽK: 4:2 (Puchmertl 2, Čapek, Mareš – Matuška, Kuna). ČK: 1:0 (92. Puchmertl). Diváci: 68.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda, Matuška, Strapek (65. Vávra), Novák – Rosůlek (73. Růžička), Vaněk (78. Parakhnenko).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Pršelo, takže se hrálo na podmáčeném terénu. Věděli jsme, že Hořovice mají ponejvíce výsledky 1:0, 1:1 nebo 0:1, takže to žádná gólová hitparáda asi nebude. Utkání celkově vyznělo spíše v náš prospěch, i když první poločas byl vcelku vyrovnaný. S přibývajícím časem začínalo být jasné, že kdo dá gól, vyhraje. Nakonec jsme to byli my. Vaněk se z půlící čáry rozběhl směrem k domácí brance a z více než dvaceti metrů se trefil přesně k tyči. Hořovice poté ve snaze vyrovnat postupně otevíraly obranu, čímž nám vznikal prostor pro rychlé brejky, ale ani jeden z nich jsme nedokázali dotáhnout do konce. Největší příležitost měl Rosůlek, který běžel zcela sám na gólmana, ale ten mu výborným zákrokem pokazil radost. Domácí měli vlastně jen jedinou přímou střelu na branku a několik standardních situací, jinak jsme je téměř k ničemu nepustili. Mužstvo podalo velmi zodpovědný, disciplinovaný výkon a šlo si za vítězstvím. Zapracovali jsme na defenzivě, organizovaná obrana v čele s Kabelem funguje velmi dobře a v systému pouze se třemi obránci moc neinkasujeme, což nás samozřejmě těší. Nyní přivítáme kvalitní plzeňský Petřín, tak uvidíme, co nás čeká.“

Spartak Soběslav – SK Horní Bříza 2:0 (2:0)

Branky: 24. a 41. D. Vaněk. ŽK: 1:0 (Boháč). Rozhodčí: Flade - Doubek, Kolátor. Diváků: 127.

Soběslav: Červenec – Pavlík, Kubart, Boháč, Zeman – Mazouch (74. Větrovský), Boucník (81. Hoffmann), Hájek, F. Vaněk (85. Vrána) – Kutner (81. Bříza), D. Vaněk (74. Bouchal).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Hráli jsme úplně jiný zápas, než třeba ten před týdnem proti Lomu. Od začátku bylo jasné, jak se bude vyvíjet, a po většinu času se hrálo prakticky na jednu branku. Bohužel jsme z toho vytěžili jen dvě branky, což je škoda, protože naše vítězství mohlo být podstatně vyšší a mohli jsme si vylepšit skóre. Jenom Dan Vaněk mohl dát klidně ještě další tři góly. Soupeř naopak moc nehrozil a ve druhém poločase měl snad jedinou střelu na branku. Z pohledu konečného skóre až tak spokojení být nemůžeme, jsme ale samozřejmě rádi za další tři body.“

Otava Katovice – SK Klatovy 4:1 (0:1)

Branky: 59. D. Bálek, 80. Štěch, 88. a 92. Kadula – 45. Málek. ŽK: 1:2 (Cibulka – Málek, Brabec. Diváci: 207. Rozhodčí: Toucha – Janíček, Izugrafov.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík – L. Bálek (65. Motl), Kotrba, Štěch (82. Sládek), D. Bálek – Kadula – Uher (76. Habor).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Byl to těžký zápas. Klatovy mají dobrý tým, nebylo to jednoduché zvládnout. Myslím si, že jsme byli lepší, ale první poločas byl vyrovnanější. Bohužel jsme z naší chyby, kdy jsme drželi balon na soupeřově půlce a přišli o něj, tak jsme z brejku inkasovali. Trochu razantněji jsme si to v kabině vysvětlili, řekl jsem hráčům, že na to mají, aby to otočili a klobouk dolů, jak za tím šli. Obraz hry se úplně změnil. Byli jsme v tlaku, přicházely šance a dali jsme čtyři góly. Kluky mohu jen pochválit. Druhý poločas byl excelentní."

FK Komárov – Sokol Lom 1:7 (1:2)

Branky: 28. Pužík – 3. a 61. Grobár, 64. a 84. Pfeifer, 30. Rydval, 55. vlastní Kaufman, 86. Rabiňák. ŽK: 4:3 (Klimeš, Vokáč, Vaníček, Pužík – Slavík, Kubovský Rabiňák). Rozhodčí: Mičan – Špindlerová, Hessová. Diváků: 175.

Lom: Matoušek – Madar (54. Kubovský), Mácha, Rydval, Škarda (66. Rabiňák) – Slavík, Skopec – Novák (66. Coufal), Pfeifer, Grobár – Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Chtěli jsme si v Komárově spravit náladu a sebevědomí po předchozí porážce se Soběslaví. Domácí zatím v soutěži nepodávají špatné výkony, takže jsme měli za cíl hrát ze zabezpečené obrany a pokud možno neinkasovat, protože jsme věřili, že nějaký ten gól určitě dáme. Nakonec se utkání vyvíjelo úplně jinak. Dali jsme brzy gól, a i když pak soupeř vyrovnal, dokázali jsme na jeho gól znovu zareagovat. Po třetím gólu už jsme měli zápas pod kontrolou. Kluci ho pak dohrávali s velkou chutí a podařilo se jim přidat i další góly. Jsme rozhodně spokojení, i s tím, jak se nám povedlo zvládnout utkání vzadu.“