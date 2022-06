Slavia Praha B - FC Písek 5:0 (4:0)

Branky: 15. Zeronik, 19. Šubert, 35. Usor, 43. Šmiga, 74. Biegon. ŽK: 0:2 (Sajtl, Voráček). Diváci: 100. Rozhodčí: Havel – Trska, Linhart.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Kotrba (46. Stejskal) – Volf, Belej – Mašek, Hrachovec (46. Voráček), Kalousek – Petr. Trenér Milan Nousek.

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: "Výsledek naprosto vypovídá o dění na hřišti. A to ještě Satrapa, který jediný snese měřítko, chytil tři či čtyři jisté góly. Tentokrát to bylo absolutně bez šance. Potvrdila se má slova o tom, že když se hraje proti klasické juniorce Sparty nebo Slavie, tak je to jízda a je to podstatně složitější než když tam dají nějaké pendly. Neměli jsme vůbec nárok. Všude jsme byli druzí a chtělo by se říci že snad i třetí. Navíc nám dali brzy dva góly. Kdybychom přežili třeba půl hodiny, mohli by mladí kluci ze Slavie znervoznět, ale dopadlo to tak, že za dvacet minut to bylo 2:0 a bylo po nás."

Divize

Otava Katovice - ROBSTAV Přeštice 1:2 (0:0)

Branky: 91. Habor – 80. Končal, 84. Heger. ŽK: 3:2 (Kotrba 2, Pavlovič – Kraml, Přibáň). ČK: 1:0 (82. Kotrba). Diváci: 391. Rozhodčí: Koranda – Janíček, Žurek.

Katovice: Švehla – Hnídek, Janoch, Chylík, Motl – Pavlovič (79. Repa), Kotrba, Kadula, L. Bálek (79. D. Bálek) – Uher – Požárek (74. Habor).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Porážka mrzí. Myslím si, že jsme tentokrát měli na výhru. Měli jsme víc šancí než Přeštice, trefili dvakrát tyč, měli další šanci, kdy to gólman vykopával z prázdné brány a ještě jsme doráželi z malého vápna. Ale nedali jsme. Proměnit alespoň jednu šanci, myslím, že bychom to pak mohli z nějakého brejku pojistit, Přeštice by to musely otevřít. Ale všechno bylo jinak. Podali jsme perfektní výkon, klukům nemám co vytknout. Je to smůla, deset minut před koncem dostaneme gól prakticky z první či druhé střely na bránu. Škoda, dneska na to bylo."

Viktoria Mariánské Lázně - Spartak Soběslav 3:0 (1:0)

Branky: 21. Kořistka, 51. z pen. Kapolka, 72. Pěček. ŽK: 2:3 (43. Kořistka, 83. Pěček – 19. Hájek, 82. Kutner, 83. Rubick). Rozhodčí: Smitka – Kříž, Šálková. Diváků: 100.

Soběslav: Dudák – Pavlík, Zeman, Boháč, Hromada – Dvořák, Boucník, Bouchal, Vaněk (46. Rubick) – Podhradský, Hájek (65. Kutner).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Soupeř byl tentokrát lepší a jako tým bojující o záchranu prokázal větší vůli po vítězství. Je škoda, že jsme tímto zápasem ukončili tu naši příjemnou sérii. Ještě je ale ve hře šest bodů a my je rozhodně chceme. Díky tomu bychom překonali svůj dosavadní bodový rekord v divizi, což je pro nás zajímavá motivace.“

SK Klatovy 1898 - Sokol Lom 3:0 (1:0)

Branky: 14. Lukeš, 51. z pen. Zajíček, 76. Presl. ŽK: 0:4 (50. Matoušek, 57, 58. Frizoni, 71. Grobár). ČK: 0:3 (58. Frizoni, 83. M. Rabiňák – na lavičce, 90. Madar). Rozhodčí: Vojáček – Trska, Špindlerová. Diváků: 200.

Lom: Matoušek – Madar, Mácha, Slavík, J. Rabiňák – Novák, Pfeifer, Grobár, Janů (89. Kučera) – Frizoni Da Cruz, Kavka (62. Do Trung).

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „V prvním poločase jsme byli bezesporu lepším týmem. Vytvořili jsme si dvě nebo tři stoprocentní šance a rozhodně jsme měli alespoň některou z nich proměnit, protože věřím, že pak by se zápas vyvíjel jinak. Bohužel jsme naopak po patnácti minutách inkasovali od neobsazeného hráče a v podstatě z jediné střely Klatov na branku v první půli. Do té druhé šli kluci s viditelným odhodláním výsledek otočit, jenže už po pěti minutách přišla individuální chyba a dostali jsme z penalty druhý gól. I se stavem 2:0 pro soupeře by se ještě něco dalo dělat, jenže my jsme doplatili na nedisciplinovanost a vyfasovali i tři červené karty. První pro Frizoniho byla přísná, ale na druhé straně hloupá po dvou žlutých kartách. Druhou dostal Michal Rabiňák na lavičce a v devadesáté minutě se nechal nesmyslně vyloučit Madar za oplácení.“

Slavoj Mýto – FK Jindřichův Hradec 5:2 (4:1)

Branky: 40. a 89. Skopový, 6. vlastní (Mischnik), 30. Lavička, 44. Buršík – 8. Waník, 61. F. Votava. Bez karet. Rozhodčí: Melničuk – Langmajer, Smitka. Diváci: 200.

J. Hradec: Hňup – Blažek, Völfel, Šmíd, Nováček (46. Janák) – Distel, Mischnik (78. Králíček), F. Votava, Škarda, Fical – Waník.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zase jsme se porazili sami. Tak obrovské individuální chyby, které předvádíme, se nedají ani popsat. To nás sráží celou sezonu, a proto jsme bohužel tam, kde jsme. Co je platné, že soupeře přehrajeme, když pak vyrobíme strašné kiksy, které potrestá a dostane se na koně. V tomhle utkání se to projevilo úplně stoprocentně. Hned zkraje jsme po dlouhém autovém vhazování nechali propadnout balon, který po nějaké teči skončil v naší síti. Pak jsme zapnuli, rychle vyrovnali, dvacet minut jsme Mýto mačkali a nepustili za půlku, měli jsme čtyři velké šance a několik dalších nadějných možností, ale dokázali jsme dát jen ten jeden gól. A opět přišly minely a místo abychom vedli, prohrávali jsme po poločase 1:4. Po změně stran jsme se snažili s vývojem ještě něco udělat, protože domácí žádnou velkou kvalitu neměli a stačilo jim využívat pouze našich chyb, po hodině hry jsme snížili na 2:4, ale žádnou další příležitost už jsme neproměnili a samém závěru jsme ještě jednou inkasovali.“

SK Dynamo České Budějovice B - SK Hořovice 7:0 (2:0)

Branky: 12. a 68. Polanský, 35. Matoušek z pen., 47. Bastl, 56. Bečvář, 87. Šestauber, 89. Pech. ŽK: Šimoník – Jandera. Diváci: 100. Rozhodčí: Havránek – Duda, Mazanec. Dynamo B: Lerch – Pařízek, Brabec, Čoudek (46. Bízek), Šimoník (46. Perina) – Hák, Malecha (76. Malecha), Bečvář – Polanský, Bastl (66. Coufal) – Matoušek (76. Šestauber).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Tím, že jsme poměrně brzy dali góly, byla ta naše cesta za třemi body, dá se říct, docela pohodlná. Ale byť to skončilo 7:0, to úplně jednoduchý zápas nebyl, protože hráči tam nechali spoustu sil, protože jim očividně nebylo jedno, jestli dají dva, tři nebo čtyři góly. Že stále chtěli dávat další góly, a proto tam i na konci zápasu a v tom horku stále absolvovali ty náběhy, aby mohli přidat ještě další góly. Díky tomu si kluci mohli vyzkoušet spoustu situací, které jim předtím nešly. V náš prospěch hovořila také lepší trénovanost, protože to horko sice bylo stejně pro všechny, ale my trénujeme víc než ostatní manšafty, a tak našim soupeřům síly docházejí mnohem dříve než nám. Tím spíše, když my balon máme častěji pod kontrolou a oni musí víc běhat. Proto jsme sice i první půli měli hru ve svých rukou, ale góly víc padaly po změně stran.“