Motorlet Praha – FC Písek 3:1 (1:1)

Branky: 13. a 49. (PK) Vaněk, 90. Wexler – 43. Mašek. ŽK: 4:3 (Mihálek, Rataj, Gilian, Wexler – Mašek, Kotrba, Sajtl). Diváci: 100. Rozhodčí: Řeháček – Pánek, Milner.

Písek: Satrapa – Sajtl, Kulík, Němeček, Kotrba – Hrachovec (66. Kynkor) – Volf – Kalousek (66. Hadáček), Koreš, Mašek – Stejskal (81. Petr).

Milan Nousek, trenér FC Písek: "Nastoupili jsme do utkání velice dobře, ale paradoxně byla vyústěním našeho tlaku vedoucí branka domácích. Z jediné akce v prvním poločase šli do vedení. My se od té doby snažili vyrovnat, což se podařilo v závěru poločasu. Bohužel jsme hned po vstupu do druhé půle po dvou minutách inkasovali z penalty. Hned po zápase nevím, zda byla pískatelná či ne, ale kluci se tentokrát rozčilovali hodně. Z mé pozice si to posoudit netroufnu. Po druhé brance domácích jsme vyvinuli na soupeře obrovský tlak, ale domácí podržel gólman. Ten chytil minimálně tři stoprocentní góly. Na konci jsme inkasovali potřetí. Je to takový výsledek, že ten, kdo zápas neviděl, si řekne, že to bylo jasné, ale my bohužel víme, že to bylo jinak. Nebodovali jsme, protože jsme nedali góly. Našim problémem je produktivita. Vyslali jsme na bránu soupeře nějakých dvanáct střel a z toho dali jeden gól. To je zkrátka málo."

Divize

Hvězda Cheb – Otava Katovice 1:0 (0:0)

Branka: 68. Eisenreich. ŽK: 3:0 (Kubinec, Komberec, Kompit). Diváci: 120. Rozhodčí: Cihlář – Hamouz, Šálková.

Katovice: Provazník – Hnídek, Janoch, Květoň, Rejšek (83. Chylík) – Pavlovič (65. Pavlovič), Repa, Kotrba, L. Bálek – D. Bálek (81. Habor) – Uher.

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Byli jsme bez čtyř hráčů z minulého zápasu, který jsme odehráli výborně. Rozpadla se nám prakticky celá kostra týmu. Chyběli brankář Švehla, Kadula, Cibulka a Požárek. Musel jít od začátku Dan Pavlovič, který má problémy s kolenem. Ale přes všechny problémy se sestavou jsme byli především v prvním poločase jednoznačně lepším týmem. Drželi jsme z osmdesáti procent balon, ale bohužel to bylo jen po vápno. Tentokrát jsme si nevytvořili šance, které přicházely v každém zápase. Domácí nás ve druhé půli potrestali. V té jsme si nevytvořili jedinou vyloženou šanci a domácí šli do zakončení. Provazník ještě plno balonů chytil. Ale když to vezmu z našeho pohledu, tak se bez střel na bránu zkrátka nedá bodovat. Muselo to jednou přijít. Navíc jsme hráli na umělce, nejsme na ni zvyklí. Dlouhá cesta tři a půl hodiny na zápas. Sešlo se více negativních věcí a když se to sečetlo, tak výsledek ani výkon nebyly úplně optimální. Nyní máme doma Doubravku a porážku z Chebu chceme napravit."

FK Jindřichův Hradec 1910 – Dynamo České Budějovice 0:1 (0:1)

Branka: 6. Bízek. ŽK: 2:1 (Škarda, Waník – Pravda). Rozhodčí: Matyš – Vychodil, Žurek. Diváci: 130.

J. Hradec: Hňup – Vaš (82. Cypra), Škarda, Koktavý, Šmíd – Distel (72. Strejček), Mischnik, Králíček (72. Jindra), F. Votava, Waník – Toman

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Až na jeden moment, který však rozhodl o osudu střetnutí, jsme utkání proti favoritovi celkem zvládli. Vycházeli jsme ze zónové obrany do rychlých brejků a soustředili jsme se i na nebezpečné standardky soupeře. Bohužel, hned v 6. minutě jsme po jedné z nich, konkrétně po rohovém kopu, vlastní nekoncentrovaností propadli a Dynamo šlo do vedení. Nechtěli jsme se s kvalitním a běhavým protivníkem honit po hřišti, to bychom asi nezvládli, takže jsme i po inkasované brance hráli trpělivě a dostali jsme se do dvou vyložených šancí. V té první jsme však trefili tyč, při druhé hosté gólovou střelu zblokovali. Ve stejném duchu se pokračovalo i po změně stran. V závěru jsme to ve snaze vyrovnat otevřeli a šli do rizika, takže Dynamo se dostalo do několika šancí. Jednou nastřelilo tyč, v dalších případech se vyznamenal brankář Hňup. Budějovičtí mladíci byli lepší na míči, my nezvládáme po zisku balonu přechodovou fázi především technicky a kazíme i lehké přihrávky. Ale jinak nemohu říct na adresu týmu nic špatného, hráli jsme to, co je v našich silách, kluci naplno makali. Jen bychom se měli vyvarovat zbytečných chyb v defenzivě. Začali jsme těžkou sérii, nyní na táborské půdě nastoupíme proti Lomu, pak doma přivítáme suverénní Přeštice.“

Tomáš Lerch, brankář Dynama B: "V první půli jsme byli jsme byli jasně lepší a hned na začátku jsme taky dali vedoucí gól, když se po rohu trefil Bízek. Měli jsme i další šance, ale domácí gólman svůj tým podržel. Ke konci prvního poločasu měl Hradec několik nebezpečných brejků a my měli i štěstí, když při jednom z těch svých protiútoků domácí nastřelili tyčku. Ve druhé půli to byla vyrovnaná partie a já jsem rád, že se mi podařilo odchytat zápas snulou. Měli jsme k dispozici i pendly z kádru áčka Brabce, Háka a Haise, pomohli nám. Já mám radost, že se mi podařilo odchytat zápas s nulou."

Spartak Soběslav – Sokol Lom 1:0 (1:0)

Branka: 42. Vaněk. ŽK: 2:2 (68. Boháč, 90. Podhradský – 58. Musiol, 66. Slavík). Rozhodčí: Štefan – Matějček, Machýček. Diváků: 286.

Soběslav: Andrew – Pavlík (90. Dvořák), Boháč, Zeman, Hromada – Rubick, Bouchal, Hoffmann, Vaněk (83. Podhradský) – Kutner – Hájek (87. M. Mazouch).

Lom: Matoušek – Janů, Mácha, Slavík, Vysušil – J. Rabiňák (Madar), Šimák, Grobár, Do Trung, M. Rabiňák (Kavka) – Musiol.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „V prvním poločase jsem byl s výkonem kluků opravdu spokojený. Vytvořili jsme si tam tři nebo čtyři šance, a kdyby dobře bylo, mohli jsme se dostat do výraznějšího vedení, ale bohužel jsme ty situace špatně vyřešili. Naopak jsme potom vykopávali míč v podstatě z prázdné branky. Je dobře, že se nám podařilo dát gól do šatny, kdy se jeden na jednoho prosadil Filip Vaněk. Popravdě jsme pak očekávali, že soupeř po přestávce odejde fyzicky, což se nestalo. Musím uznat, že ve druhé půli byl Lom lepším týmem, ale na druhou stranu jsme to velice dobře odbránili. Soupeř v podstatě zahrozil dvakrát ze standardek, ale měli jsme tam i štěstí. Vyhráli jsme potřetí v řadě, a navíc s nulou, takže jsme my i diváci určitě spokojení. Pro nás to bylo důležité vítězství a ty tři body nám dávají klid. Nás teď čeká série tři těžkých zápasů v Přešticích, s Katovicemi a v Klatovech. Pokusíme se tam nějaké body urvat.“

Marek Císař, trenér Lomu: „Věděli jsme, co od Soběslavi očekávat. My jsme se snažili hrát pozorně zezadu, chodit do brejků a dostat se k nějakým standardním situacím, ze kterých bychom mohli soupeři hrozit. To se nám ale v prvním poločase vůbec nedařilo. I tak jsme tam měli dvě šance Musiolem, ale ten v míč netrefil ideálně. Před přestávkou jsme bohužel nedokázali odklidit míč z našeho malého vápna, prohráli jsme tam souboj, a to nás nakonec stálo tři body… O přestávce jsme si řekli, že půjdeme do hry důsledněji a agresivněji, měli jsme i navrch, ale Soběslav si to dokázala pohlídat. Dvě šance jsme si tam vytvořili, kdy jsme z dobré pozice hlavičkovali mimo a pak ve skluzu těsně nedosáhli na míč. Protože jsme ale ani jednou netrefili branku, a tak jsme pochopitelně nemohli pomýšlet na úspěch.“