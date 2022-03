FC Písek - FK Příbram B 0:1 (0:0).

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Příbram přijela s klasickým béčkem. Měla to dobře organizované, kluci byli běhaví, s míčem to zkrátka uměli. Z naší strany, jak se říká, po hodech přišlo vystřízlivění. Po výhře v Domažlicích přišlo možná trochu podcenění soupeře. Prakticky jsme začali hrát až ve chvíli, kdy dal soupeř vedoucí gól. Do té doby to bylo ospalejší, všude jsme byli o krok pomalejší. Tempo hry ale bylo vysoké, Příbram byla výborná na míči i v pohybu. Kdyby tam měli zkušenější hráče, mohli jsme možná inkasovat víc. My, kdybychom hráli čtyři hodiny, tak tentokrát gól zkrátka nedáme. Zklamání, ale jedeme dál. Musíme se připravit na Benešov a zkusíme domácí porážku napravit."

Branka: 72. Budínský. ŽK: 2:4 (Běloušek a Hrachovec – Hošek, Švestka, Budínský a Cmiljanovič). Rozhodčí: Duda – Šlajs, Pálek. Diváci: 324.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek – Kulík (82. Petr), Belej – Kalousek, Koreš, Voráček (56. Hrachovec) – Stejskal (72. Volf).

Divize

SK Otava Katovice - FC Rokycany 3:2 (2:2)

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Za tři body jsem nesmírně šťastný. Měli jsme problémy se sestavou, když vypadli čtyři lidi. Museli jsme hodně improvizovat a abych pravdu řekl, ještě v pátek večer na tréninku jsme nevěděli, jak to postavíme. Klobouk dolů před klukama, kteří nastoupili a zápas zvládli. Prohrávali jsme 0:1 z penalty, pak 1:2, takže znovu přišla otočka. Je to již třetí jarní zápas, ve kterém jsme to otáčeli. Přál bych si také mít jednou klidnější utkání. Bylo to hodně bojovné, Přesně jak jsem očekával, bylo to hodně o soubojích. Rokycany mají hru na soubojích založenou. Nás zápas hodně bolel, máme plno šrámů a museli jsme si sáhnout na dno sil. Rokycany se představily ve výborném světle."

Branky: 27. a 55. Požárek, 45. Uher – 21. (PK) a 30. Ženíšek. ŽK: 4:3 (Uher, Motl, Kotrba, Hnídek – Matas, Rybař, Hereit). Rozhodčí: Cichra – Kastl, Štefan. Diváci: 334.

Katovice: Švehla – Hnídek (84. Habor), Květoň, Cibulka, Rejšek – L. Bálek (89. Pavlovič), Janoch, Kotrba, Motl – Uher – Požárek (92. Hajdušek).

SK Dynamo České Budějovice B - TJ Slavoj Vysoké Mýto 3:1 (1:0)

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Co k tomu říct… My z jednoznačného zápasu uděláme drama! Podobně jako v předešlých jarních zápasech nedokážeme proměnit ani ty nejvyloženější šance a místo, abychom si zápas užili, tak se trápíme až do konce a prožíváme zápas způsobem, který není až tak příjemný. Místo jasného zisku tří bodů se třepeme o výsledek až do konce. Tentokráte mohl být zápas prakticky rozhodnut v deseti patnácti minutách a mohlo být po zápase, jenže jsme se trápili až do úplného konce. V úvodu jsme dali gól, pak neproměnili penaltu, spoustu šancí spálili a pět minut před koncem Mýto vlastně z první rány na branku vyrovnalo. Naštěstí v závěru jsme ještě stačili dvěma góly zápas rozhodnout.“

Branky: 9. Kladrubský, 87. Bečvář, 90 +3. Hák – 85. Skopový. ŽK: 1:1 (Hák – Staněk). Rozhodčí: Zoufalý – Dohnal, Havlík. Diváci: 150.

Dynamo B: Lerch – Matvejev, Brabec, Bízek, Kladrubský – Pravda, Malecha (68. Hák), Pařízek, Pineau (84. Rataj) – Penner (90 + 2. Perina), Bečvář.

FK Jindřichův Hradec 1910 – SK Hořovice 2:2 (1:1)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Věděli jsme, že Hořovice mají úplně jiný tým než na podzim, z něhož zbyli asi jen tři hráči, který se bude snažit udělat vše pro záchranu. Hosté začali lépe a čtvrt hodiny bylo v jejich režii. Pak jsme však dali gól z penalty, kterou proměnil Toman za sražení našeho hráče ve vápně a převzali jsme otěže. Bohužel, neproměnili jsme tři šance a soupeř těsně před přestávkou po standardce vyrovnal. Do druhé půle jsme se chtěli poučit z výpadku v Sedlčanech, začali jsme dobře, ale brzy přišla obrovská individuální chyba, kdy jsme pustili soupeře do samostatného úniku na našeho brankáře a ten nabídnutou příležitostí nepohrdl. To se na nás trochu podepsalo, hosté hru navíc začali kouskovat, abychom se nedostali do souvislého tlaku. Ale bojovali jsme a nakonec jsme se v nastavení dočkali vyrovnání, když rychlý brejk zužitkoval Vaš. Myslím, že jsme odehráli slušné utkání, kluci dřeli, poučili z minulého duelu, kdy šlapali jen poločas, a tento souboj zvládli mnohem lépe. Nicméně, naše neproměněné šance a individuální chyby nás stály lepší výsledek.“

Branky: 22. (pen.) Toman, 90.+2. Vaš – 44. Puchmertl, 50. Jandera. ŽK: 2:4 (Šmíd, Janák – Plánička, Wacker, Tůma, Mareš). Diváci: 250. Rozhodčí: Kastl – Pálek, Špindlerová.

J. Hradec: Hňup – Blažek, Koktavý, Šmíd, Vaš – M. Völfel (62. Janák), Mischnik, Králíček (71. Distel), Waník – F. Votava – Toman.

Spartak Soběslav - SK Petřín-Plzeň 1:2 (1:2)

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Bohužel jsme se znovu vrátili k prvnímu jarnímu utkání proti Sedlčanům, a naopak nenavázali na výkon z Hořovicka. Byl to jeden z nejslabších zápasů za mého působení u týmu. Mrzí mě, že deset sekund po našem gólu vyrobíme několik chyb za sebou a soupeř vyrovná. Hrubka ve středu hřiště předcházela i druhému gólu Petřína dvě minuty před poločasem. Do toho druhého jsme prostřídali, naše hra se mírně zlepšila a měli jsme i opticky navrch, ale nebylo tam v podstatě nic, čím bychom soupeře zaskočili. Petřín byl určitě hratelný a méně silný než Hořovice, které jsme před týdnem porazili, a viděl bych to spíš jako remízové utkání, ale bohužel… Nemůžeme si stavět vzdušné zámky, je jasné, že teď už se pereme o záchranu.“

Branky: 15. Kutner – 16. Bílik, 45. Trojovský. ŽK: 2:4 (M. Mazouch, Markes – Bílik, Zajíček, Krystl, Bendl). Rozhodčí: Vojáček – Trska, Adámek. Diváků: 156.

Soběslav: Dudák – Pavlík, Bouchal, Zeman, Maršík (36. Rubick) – Hoffmann, M. Mazouch (46. Markes), Kutner, Vaněk – T. Mazouch, Hájek (76. Podhradský).

Sokol Lom - TJ Tatran Sedlčany 2:0 (1:0)

Marek Císař, trenér Sokola Lom: „Sedlčany předchozí dva zápasy vyhrály, takže jsme věděli, že budou nebezpeční a pokusí se nás potrápit. Nás bohužel trošku trápí terén, který zatím ještě není tak kvalitní, jak bychom k našemu způsobu hry potřebovali. Tým si ale od začátku plnil to, co jsme si řekli, a utkání odehrál velmi dobře. Po prvním gólu musel soupeř otevřít hru, a pak už jsme to zvládli. Kluky musím každopádně pochválit, a těší nás samozřejmě hlavně nula vzadu. Se stejnou pokorou je třeba přistoupit i k dalším zápasům včetně toho nejbližšího na Hořovicku a trpělivý a zodpovědný výkon zopakovat.“

Branky: 40. (pen.) Musiol, 66. Frizoni. ŽK: 1:3 (Neužil – Hofman, Sosnovec, Krůta). Rozhodčí: Peschel - Hányš, Šmat. Diváků: 210.

Lom: Matoušek – Madar (77. Kavka), Grobár, Mácha, Vysušil – Janů, Pfeifer, Neužil, J. Rabiňák (87. Do Trung) – Frizoni (70. M. Rabiňák), Musiol.