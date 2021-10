FC Písek – SK Slavia Praha B 2:1 (0:1)

Branky: 80. Koreš, 85. Voráček – 11. Toula. ŽK: 7:7 (Volf, Běloušek, Mařík, Schramhauser, Voráček, Kulík, Koreš – Šmíd, Matys, Jarolím /trenér/, Douděra, Horský, Bárta, Kopáček). Diváci: 636. Rozhodčí: Langmajer – Šálková, Hessová.

Sestava Písku: Satrapa – Mařík (73. Petr), Běloušek, Kulík, Kotrba – Volf (46. Hrachovec), Schramhauser – Kalousek, Koreš, Pineau (46. Belej) – Voráček.

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Kromě gólmana Kinského a stopera Šmída, který může věkem ostatním prakticky dělat tátu, přijel soupeř s klasickým béčkem. O to to bylo složitější a více běhavé. Navíc se Slavia po deseti minutách prakticky z ničeho dostala do vedení. S námi gól zatřásl a nevycházelo nám vůbec nic. Navíc jejich gólman chytil tři tutové góly. O poločase jsme udělali dvě změny, šli tam Hrachovec a Belej. Ještě čtvrt hodiny byl soupeř kompaktnější, ale pak se naši kluci kousli. Valilo se to dopředu, neproměnili jsme další dvě pološance, gólman něco chytil, ale deset minut před koncem to tam po takovém závaru konečně padlo. Po pěti minutách to otočil Voráček a bylo hotovo. Je to krásné a sladké vítězství. Přišlo přes šest set lidí, krásná atmosféra, super večer."

Divize

FK Jindřichův Hradec – Slavoj Mýto 2:0 (1:0)

Branky: 18. Toman, 79. M. Völfel. ŽK: 2:4 (Koktavý, F. Votava – Buršík, Renza, Frizoni, Brudna). Rozhodčí: Zoufalý – Vnuk, Les. Diváci:120.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Šmíd, Koktavý (77. Nováček), Vaš – Waník, Mischnik, F. Votava, Völfel – Strejček (49. D. Cettl), Toman (83. Kubín).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Byli jsme si dobře vědomi důležitosti tohoto střetnutí, což se do našeho výkonu promítlo. Na našich kopačkách bylo trochu nervozity a náš herní projev byl kostrbatý. První poločas jsme měli lepší a v 18. minutě jsme se dostali do vedení, když Votava předvedl výborný presink a vybojovaný míč pak s tečí soupeře dopravil do branky Toman. Po změně stran jsme měli problémy podržet balon, chyběla mezihra a míče jsme spíše nakopávali. Mýto se dostalo do dvou nebezpečných šancí, které jsme naštěstí přečkali bez úhony a naopak v 79. minutě jsme udeřili podruhé, když po standardce balon v malém vápně ve skluzu doklepl do sítě Völfel. S výhledem na těžké jarní boje jsme získali zlaté body."

Robstav Přeštice - Otava Katovice 2:0 (0:0)

Branky: 47. Böhm, 52. Šmídl. ŽK: Chocholoušek – Motl. Diváci: 121. Rozhodčí: Trska – Vokoun, Hamouz.

Katovice: Švehla – Rejšek (65. Hnídek), Janoch, Cibulka, Motl (79. Mikeš) – Repa, Kotrba, Sládek, D. Bálek – Uher – Požárek.

Přemysl Šroub, trenér Otavy Katovice: "Potvrdilo se, co jsme čekali. Domácí hráli dobře, byli kvalitní na balonu. My prakticky celý první poločas bránili. Snažili jsme se bránit v bloku a chodit do rychlých brejků, ale kvalita na straně domácích zkrátka byla. Na druhé straně si nevytvářeli v prvním poločase kromě jedné žádné šance. Bohužel přišla přestávka. Vypadli jsme z tempa a dostali na začátku druhého poločasu dva slepené góly. V tu chvíli bylo prakticky rozhodnuto, na zvrat zkrátka nebylo."

SK Hořovice - SK Dynamo České Budějovice B 1:4 (1:2)

Branky: 32. Majer z pen. – 18. Němeček, 23. Bečvář, 47. Veliký, 87. Bouguetouta. ŽK 0:1 (Kerl). Diváci: 68. Rozhodčí: Šlajs – Pastyřík, Kubeš. Dynamo B: Kerl – Matuška, Němeček, Bízek, Perina – Polanský (87. Macák), Bečvář, Malecha, Česák (78. Špaček), Bouguetouta – Veliký.

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: „Brzy jsme dali dva góly, a přestože pak z penalty domácí snížili, měli jsme hru dál ve své moci. Po změně stran jsme dali třetí gól a pak jsme měli spoustu dalších šancí, třikrát jsme trefili tyčku, ale čtvrtý gól jsme dali až krátce před koncem. Hrálo se na kratším hřišti, a tak skoro po každém nákopu ze strany domácího mužstva docházelo k soubojům na hranici našeho vápna. To bylo nepříjemné, při absenci zkušeného Jirky Kladrubského naše obranná hra nebyla úplně dokonalá. Nicméně o naší jasné výhře nebylo pochyb, akorát mě mrzí, že jsme nevyhráli vyšším rozdílem."

Spartak Soběslav – Viktoria Mariánské Lázně 2:3 (1:1)

Branky: 17. Pavlík, 91. Vaněk – 21. Holub, 59. Kořistka, 86. Novák. ŽK: 3:1 (28. M. Mazouch, 66. Hájek, 90.+2 Vaněk – 54. Drahorád). ČK: 1:0 (90.+2. Boháč). Rozhodčí: Duda – Hodek, Kastl. Diváků: 150.

Soběslav: Červenec – Pavlík (46. Hromada), Boháč, Boucník, Zeman – T. Mazouch (79. Maršík), Bouchal, M. Mazouch, Vaněk – Rubick, Hájek.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Zápas jsme si prohráli úplně sami. Jenom za první poločas jsme měli nejméně čtyři vyložené šance, z toho třikrát jsme šli sami na branku, ale z brankáře hostů jsme udělali hrdinu. Po půli to nemělo být 1:1, ale 4:1. Když takové možnosti neproměníme, nezasloužíme si vyhrát. Mariánky nám daly ze dvou střel dva góly a potom z brejku přidaly třetí, na který už jsme pak reagovali jen Vaňkovým snížením na 2:3. Bohužel jsme navíc přišli do příštího zápasu o zraněného Pavlíka a také o Boháče, který se v závěru vykartoval. To, že na nás momentálně leží deka, nemusíme psát, to každý vidí. Musíme se teď pokusit co nejlépe zvládnout poslední letošní kolo v Rokycanech.“

Sokol Lom – SK Klatovy 1898 1:3 (1:1)

Branky: 35. (pen.) Musiol – 37. a 67. (pen.) Presl, 81. Zajíček. ŽK: 1:3 (24. J. Chotovinský – 35. Brabec, 77. Presl, 78. Zajíček). Rozhodčí: Dohnal – Doubrava, Machýček. Diváků: 350.

Lom: Matoušek – Janů., J. Chotovinský, Slavík, J. Rabiňák (67. Tsolakis) – Krušatins, Grobár, Pfeifer, Novák (67. Bosnyak) – Neužil, Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Jednoznačně jsme doplatili na neproměňování šancí. V prvním poločase jsme byli lepší a dokázali jsme si příležitosti vytvořit, ale místo toho, abychom vedli 4:0, je to 1:1. Dostali jsme se sice do vedení, ale hned za minutu jsme si vlastní nesoustředěností nechali dát gól z nacvičené standardky soupeře, což by se nemělo stávat. Vývoj druhé půle vyplynul z toho, že jsme zápas samozřejmě chtěli vyhrát, takže jsme soupeře zatlačili, ale dozadu si to bohužel nepohlídali. Za herní projev přitom musím kluky pochválit. Utkání odmakali a v našem výkonu bylo víceméně všechno, co je potřeba. To nejdůležitější je ale bohužel nám chybí vyšší koncentrace a klid v zakončení, což je špatně. Na tom jsme tentokrát shořeli.“