Ohlasy z fotbalového víkendu na jihu Čech - ČFL a divize

Fortna ČFL

Viktoria Plzeň B - FC Písek 3:1 (1:0)

Branky: 61. a 80. Káčer, 8. Jedlička – 58. Pineau. ŽK: Šimek – Voráček, Kalousek, Sajtl. Diváci: 122. Rozhodčí: Lerch – Opočenský, Trska.

FC Písek: Satrapa – Mařík (87. Petr), Běloušek, Kulík, Kotrba – Volf, Schramhauser – Kalousek (74. Bílý), Koreš, Pineau (60. Sajtl) – Voráček (74. Hadáček).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: „Bylo patrné, že chce Plzeň všechny body. Domácí nás poslali menší hřiště než jindy hrají, sestavu maximálně posílili a byli na nás připraveni. Přesto jsme nehráli druhé housle. Ale bohužel jsme dostali v první půli gól, na který jsme nedokázali reagovat. Když jsme ve druhé části vyrovnali, brzy jsme znovu inkasovali. Třetí pak byl z trestňáku a bylo hotovo. Dle obrazu hry nebyli domácí lepší, spíš šťastnější, protože dokázali proměnit šance. My je neproměnili a to rozhodlo. Rozhodujícím faktorem na domácí straně byl Káčer, prostě ten zápas udělal. Byl rozdílovým hráčem."

Fortuna divize

SK Klatovy – FK Jindřichův Hradec 6:2 (3:2)

Branky: 22., 66. Zajíček, 71, 88. Krejčiřík, 17. Vacek, 36. Janda (pen.) – 3. D. Cettl, 30. Strejček. ŽK: 2:3 (Presl, Zajíček – Šmíd, Koktavý, Blažek). Rozhodčí: Hrivík – Fišer, Severýn. Diváci: 200.

J. Hradec: V. Zejda – Blažek, Šmíd, Koktavý, Vaš – Waník (84. Cypra), Mischnik, D. Cettl (71. Distel), F. Votava, Völfel – Strejček (76. Nováček).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas v první půli nabídl vyrovnaný fotbal. Klatovy byly směrem dopředu velmi kvalitní, ale i my byli v ofenzivě nebezpeční. Brzy se nám povedlo jít do vedení po pěkné akci, na jejímž konci byl Dan Cettl, soupeř nás však poté donutil k chybám a během šesti minut otočil skóre. Po půlhodině se nám zásluhou Strejčka povedlo vyrovnat, ale do kabin šli spokojenější domácí, kteří vstřelili třetí gól z velmi diskutabilní penalty. Do druhé půle jsme vstoupili s odhodláním poprat se s kvalitním soupeřem o co nejlepší výsledek a dostali jsme se do obrovské šance, kterou však zhatila špatná komunikace Cettla s Waníkem. V 66. minutě jsme vzadu udělali obrovský kiks, který domácí potrestali čtvrtou trefou. Bohužel, zbytek zápasu jsme vypustili, což mě hodně mrzí a konečný výsledek tím vypadá tak, že jsme hráli hodně špatně. My však minimálně hodinu byli ve hře o body a předváděli jsme poměrně slušný výkon. Trochu nás navíc trápí zdravotní stav mužstva, několik hráčů nastoupilo se sebezapřením a útočníka Tomana vyřadilo ze hry bolavé koleno.“

Otava Katovice - Sokol Lom 1:4 (0:2)

Branky: 76. D. Bálek – 38. a 84. Musiol, 17. Krušatins, 60. Novák. ŽK: Uher, Cibulka – Krušatins, Kosobud. Diváci: 335. Rozhodčí: Fencl – Mičan, Havránek.

Katovice: Provazník – Hnídek, Janoch, Cibulka, Motl – L. Bálek, Repa (70. Sládek), Kotrba, D. Bálek – Požárek, Uher. Lom: Matoušek – Janů, J. Chotovinský, Slavík, J. Rabiňák (71. Kosobud) - Krušatins, Grobár (71. Tsolakis), Pfeifer, Novák (87. Bosnyak) - Musiol (84. M. Rabiňák), Neužil.

Přemysl Šroub, trenér Otavy Katovice: "Stála proti nám velká kvalita. Lom byl od začátku utkání lepší, dobře kombinoval. Jak jsem říkal před zápasem, že musíme proměňovat naše gólovky, abychom měli šanci na nějaký bodový úspěch, tak bohužel. Měli jsme tam v prvním poločase dvě tutovky, nedali je, Lom měl tři a dal z nich dva góly. Musím uznat kvalitu soupeře, vyhrál zaslouženě."

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „V Katovicích jsme odehráli fantastický první poločas. Soupeře jsme napadali už na jeho polovině a donutili ho k častým ztrátám. Podařilo se nám dát dva góly a měli jsme tam ještě dvě nebo tři šance. Ve druhé půli jsme v tom pokračovali a přidali ještě další dvě branky, i když se prosadili i domácí. Jsme rozhodně spokojení, byl to zodpovědný týmový výkon podpořený velkým nasazením a kvalitou. Klukům za něj patří dík.“

Dynamo České Budějovice B - FK Robstav Přeštice 0:1 (0:1)

Branka: 42. Skála. ŽK 3:2 (Němeček, Hais, Matuška – Mudra, Končai). Diváci: 200. Rozhodčí: Vnuk – Hádek, Dohnal. Dynamo B: Kerl – Matuška, Němeček, Bízek, Skovajsa – Vais, Malecha, Valenta, Tolno (84. Bouguetouta) – Veliký (61. Polanský), Hais (82. Bečvář).

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: "Jsme hodně zklamaní, protože jsme zápas nezvládli ani výsledkově, ale ani herně. V první půli vůbec ne, to jsme hráli hodně špatně. V té druhé jsme sice soupeře přikovali na jeho polovinu, jenže větších příležitostí jsme tolik neměli, snad jednu dvě. Z naší strany to bylo hodně upracované, bez nápadu a myšlenky, chyběla nám větší agresivita. Přeštice měly v první půli větší vůli a chuť po vítězství a zaslouženě se dostaly do vedení - a jak se ukázalo, ten jeden gól jim nakonec stačil k vítězství. Pro nemoc nehrál Jirka Kladrubský a jeho neúčast byla strašně moc znát. Soutěž je ještě dlouhá, nic ještě není ztraceno, nicméně nehráli jsme dobře a náš výkon je k zamyšlení. "

Slavoj Mýto – Spartak Soběslav 1:0 (0:0)

Branka: 87. Lávička. ŽK: 1:1: Frizoni – Hromada. Rozhodčí: Hamouz – Štefan, Ježek, Diváků: 214.

Soběslav: Nývlt – Hromada, Boháč, Boucník, Zeman – Pavlík, M. Mazouch, Bouchal, T. Mazouch, Vaněk – Hájek (76. Rubick).

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslavi: „Hrál se vyrovnaný zápas na těžkém terénu se spoustou soubojů. Bohužel pro nás ho rozhodla jediná střela dorážejícího hráče čtyři minuty před koncem, na kterou už jsme nemohli odpovědět. Bylo sporné, jestli ten gól padl z ofsajdu nebo ne, ale to už se teď nikdo nedozví. Pravdou je, že tomu gólu předcházela taktická chyba, kdy jsme nepokryli hráče uprostřed hřiště. Jinak se toho na hřišti moc nedělo. My jsme v zápase nedotáhli do konce pár dobře rozehraných akcí, soupeř tam měl nějaké závary po standardkách. Bohužel na nás teď padla deka. Máme ještě dva zápasy se sousedy v tabulce, tak se z nich musíme pokusit něco získat.“